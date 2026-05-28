Носатый: Армия - не тюрьма, никто не контролирует солдат постоянно.

По словам министра, каждый подобный инцидент становится тяжелым ударом для армии, сообщает rupor.md

«Любой инцидент — это очень неприятно и болезненно для нас. Мы выражаем соболезнования семьям, которые пострадали из-за этих трагедий», — заявил Анатолий Носатый в эфире передачи «Punctul pe Azi» на TVR Moldova.

Министр подчеркнул, что основой армейской службы остается личная ответственность военнослужащих и строгое соблюдение уставов.

«Самое важное — соблюдение воинской дисциплины. Но армия — не тюрьма. Никто не стоит рядом с солдатом, чтобы постоянно его контролировать», — отметил он.

Анатолий Носатый добавил, что подобные случаи серьезно наносят ущерб репутации армии и используются противниками ведомства для критики институции. По его словам, Министерство обороны проводит постоянные инструктажи и профилактическую работу.

С начала года в Национальной армии произошло несколько трагических инцидентов. В январе один военнослужащий покончил с собой, а в феврале другой солдат-срочник выстрелил в себя из табельного оружия.

Последний смертельный случай произошел в начале мая в воинской части в Кагуле. По предварительным данным, контрактный военнослужащий неправильно обращался с пистолетом Glock, который случайно выстрелил. В результате погиб 16-летний подросток, еще один 18-летний солдат получил ранения.