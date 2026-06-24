Носатый: Мы намерены обеспечить граждан обязательной подготовкой для защиты страны.

Министр обороны Анатолий Носатый сообщил, что власти готовят законодательные изменения, предусматривающие введение обязательной минимальной подготовки граждан, направленной на укрепление обороноспособности и устойчивости страны.

По словам чиновника, инициатива разрабатывается в соответствии с положениями Конституции Республики Молдова и призвана подготовить граждан к защите Родины, сообщает realitatea.md

«Мы намерены, в соответствии с Конституцией Республики Молдова, обеспечить граждан обязательной подготовкой для защиты своей страны. Граждане в возрасте от 18 до 55 лет смогут в различных формах проходить минимальную обязательную подготовку», — заявил Носатый.

Министр подчеркнул, что речь не идёт о том, что всех граждан отправят служить в армию.

«Это не означает, что завтра все пойдут в армию. Такое толкование является ошибочным», — отметил он.

По его словам, подготовка будет внедряться поэтапно, в зависимости от имеющихся ресурсов и возможностей Национальной армии. Носатый также заявил, что в последние годы появились различные способы уклонения от подобных форм подготовки, что привело к снижению интереса граждан к обучению, необходимому для действий в чрезвычайных ситуациях.