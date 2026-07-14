НОН вынесет консультативное заключение по имуществу Трубки без проверки.

Национальный орган по неподкупности (НОН) пока не будет проверять имущество и возможные конфликты интересов Александра Трубки, а только вынесет «консультативное заключение».

Если в ходе рассмотрения обращения уходящего в отставку депутата возникнут подозрения, инспекторы по вопросам добросовестности начнут проверку «по собственной инициативе», передает rupor.md со ссылкой на realitatea.md

Согласно документу, подписанному главой юридического управления НОН Анжелой Неницэ, обращение Александра Трубки подпадает под положения пункта g) части (3) статьи 7 Закона №132/2016 о Национальном органе по неподкупности и было распределено для рассмотрения и вынесения консультативного заключения.

«Согласно правовым нормам, если в ходе рассмотрения обращения появятся какие-либо несоответствия, касающиеся соблюдения правового режима декларирования имущества и личных интересов, конфликта интересов, несовместимостей, ограничений и запретов, будут применены положения части (2) статьи 28 Закона №132/2016: „Проверка по собственной инициативе начинается на основании обращения, поданного председателем или заместителем председателя Органа либо инспектором по неподкупности, на основании публичной информации или информации, ставшей им известной при исполнении полномочий, либо на основании обращений и критериев риска для выявления деклараций, интегрированных в АИС e-Integritate. Обращение о начале проверки по собственной инициативе распределяется согласно статье 30, которая применяется соответствующим образом, и предварительно проверяется согласно статье 31“», — говорится в ответе сотрудников НОН.

Если появятся подозрения и потребуется проверка имущества и личных интересов, согласно Закону о НОН, предварительная проверка обращения продлится не более одного месяца и завершится протоколом о начале проверки или отказе в ее проведении.

Если проверка будет начата, контроль имущества и личных интересов может длиться до 9 месяцев.

Ранее Трубка рассказал на пресс-конференции о своих сделках с недвижимостью после того, как публично объявили о расследовании, касающемся его. После скандала депутат сложил мандат.