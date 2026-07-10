Гросу о строительных проектах депутата Трубки: Помимо закона, есть проблема морали.

Так председатель парламента Игорь Гросу прокомментировал появившуюся информацию о строительных проектах депутата PAS Александра Трубки.

«Помимо юридической стороны, здесь есть большая проблема морали», — сказал Гросу, сообщает agora.md

По его словам, депутат представил ему документы, подтверждающие законность своих действий, однако он рекомендовал передать их в Национальный орган по неподкупности (НОН) или другие компетентные структуры для официальной проверки.

«До тех пор, пока не доказано обратное, я исхожу из того, что он действовал законно. Он показал мне эти документы. Я сказал ему представить их НОН или другим учреждениям, чтобы уполномоченный орган дал свою оценку», — заявил спикер парламента.

Гросу подчеркнул, что существует принципиальная разница между человеком, который приходит в политику после успешной карьеры в бизнесе, и политиком, который начинает развивать бизнес или накапливать значительное состояние уже после получения государственной должности.

По его словам, этот вопрос будет обсуждаться как внутри партии, так и в парламенте при разработке более четких правил этики, предотвращения конфликта интересов и определения допустимых границ для государственных должностных лиц.

«Именно здесь должны быть очень четко проведены красные линии», — отметил Гросу.

Он также сообщил, что партия дождется выводов НОН, после чего вернется к рассмотрению ситуации и примет решение о возможных дальнейших действиях.

Напомним, накануне выхода журналистского расследования о своих строительных инвестициях депутат PAS Александр Трубка опубликовал объяснения, заявив, что все его проекты и источники финансирования были задекларированы и соответствуют требованиям законодательства.