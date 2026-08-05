НОН проверит имущество бывшего депутата PAS Александра Трубки.

Постановление о начале проверки опубликовано 5 августа на сайте ведомства, передает zdg.md

Как отмечается в документе НОН, предварительный анализ деклараций и имеющейся информации дал основания начать комплексную проверку имущества и личных интересов Александра Трубки, а также членов его семьи.

Инспектору предстоит установить, соответствуют ли задекларированные доходы приобретённому движимому и недвижимому имуществу, проверить происхождение денежных средств, полученных в виде пожертвований, а также законность формирования денежных накоплений.

Согласно расследованию TV8, во время исполнения депутатских полномочий Александр Трубка инвестировал в строительство жилого комплекса почти на 400 квартир и коттеджного посёлка в коммуне Трушены.

В расследовании также фигурируют бывший депутат PAS и кум Трубки Виорел Барда, бывший директор Агентства публичной собственности Роман Кожухарь, а также предприниматель Михай Поп, который, по данным журналистов, пожертвовал партии PAS более 600 тысяч леев во время последних парламентских выборов.

По информации TV8, в октябре 2024 года Трубка зарегистрировал компанию QNA Consulting, через которую начал реализацию проекта строительства жилого комплекса. Земельный участок стоимостью около 800 тысяч евро был приобретён совместно с двумя другими компаниями. Сам Трубка утверждает, что финансирование осуществлялось за счёт займов, полученных от бизнес-партнёров.

Журналисты также сообщили, что один из участков был приобретён у местного советника коммуны Трушены Дорела Апостола, представляющего партию MAN, после чего необходимые разрешительные документы были оформлены в короткие сроки. Трубка отверг любые обвинения во вмешательстве в процесс выдачи разрешений.

Кроме того, расследование указывает, что ещё один земельный участок в Трушенах был приобретён совместно с компанией, основанной Романом Кожухарем. Там планируется строительство коттеджного посёлка.

Сам Александр Трубка подчёркивает, что все инвестиции являются законными и финансировались за счёт кредитов, задекларированных пожертвований и доходов от инвестиций. По его словам, именно он обратился в НОН с просьбой проверить, существует ли конфликт интересов в его деятельности.

Также, по данным TV8, бывший депутат забронировал квартиру в строящемся жилом комплексе в румынском городе Сибиу. Он заявил, что укажет эту инвестицию в декларации после завершения сделки.

Напомним, 10 июля Александр Трубка объявил о сложении депутатского мандата PAS. Он пояснил, что принял такое решение, поскольку обсуждение его предпринимательской деятельности негативно сказывается на репутации партии.

После ухода из парламента Трубка заявил, что остаётся членом PAS и намерен продолжить работу в составе политической команды. Он также выразил надежду, что проверка НОН подтвердит законность его действий и станет примером более высоких стандартов этики для молдавских чиновников.