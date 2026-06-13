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rupor.md logorupor
13 Июня 2026, 20:45
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Никушор Дан о старте переговоров ЕС по Молдове и Украине: Европа станет сильнее

Президент Румынии Никушор Дан назвал старт переговоров о вступлении Кишинева и Киева в Евросоюз «знаменательным днем в истории расширения ЕС».

Никушор Дан о старте переговоров ЕС по Молдове и Украине: Европа станет сильнее.
Никушор Дан о старте переговоров ЕС по Молдове и Украине: Европа станет сильнее.

Об этом передает Digi24, передает rupor.md

Бухарест подчеркивает, что интеграция соседей напрямую влияет на безопасность и экономическое развитие всего региона.

«Знаменательный день для истории расширения Европейского союза! Румыния поддержала соседние государства с самого начала этого процесса и продолжит оставаться рядом с ними. Единая Европа, расширяющая свое пространство демократии, безопасности и процветания, — это более сильная и конкурентоспособная Европа», — заявил президент Румынии.

Реакция Дана последовала сразу после того, как все 27 стран ЕС окончательно утвердили запуск первого переговорного кластера, посвященного фундаментальным ценностям, который начнется 15 июня в Люксембурге. Румыния активно лоббировала это решение с самого начала процесса. На фоне этого дипломатического прорыва президент Молдовы Майя Санду также провела телефонный разговор с председателем Европейского совета Антониу Коштой, чтобы скоординировать дальнейшие шаги и обсудить подготовку к саммиту ЕС-Молдова, который намечен на 22 июня.

Президент Украины Владимир Зеленский также отреагировал на новости из Брюсселя, назвав открытие первого кластера «значительной политической и моральной поддержкой» для страны, и выразил благодарность Европе за содействие.

Источник
rupor.md logorupor
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