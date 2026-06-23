Немеренко — Кику: Вы искажаете данные о численности сотрудников Минздрава.

По словам депутата, пока обсуждается сокращение числа примэрий (местных администраций), численность министерств и центральных учреждений значительно выросла за последние годы, сообщает tvrmoldova.md

«В Министерстве юстиции было 94 сотрудника, сейчас 155 (на 66 больше). Это эквивалент 8 примэрий. В Министерстве экономики и инфраструктуры было 156, сейчас 308 — в два раза больше (или ещё 20 примэрий). В Министерстве сельского хозяйства в 2021 году работал 121 специалист, а сейчас штат увеличился вдвое и достиг 206 человек, то есть ещё 13 примэрий. В Министерстве здравоохранения было 105 сотрудников, сейчас 219; в Министерстве образования было 112, сейчас 179 и так далее», — заявил он, обвиняя власти в «раздувании штата центральных государственных учреждений».

Ответ последовал от бывшего министра здравоохранения Аллы Немеренко, которая обвинила экс-премьера в манипуляции данными о численности сотрудников Министерства здравоохранения.

Немеренко утверждает, что число государственных служащих в министерстве составляет 93, а не 219, как заявляет Кику. Она уточнила, что в 2021 году только 45 чиновников реально работали в сфере здравоохранения, остальные должности относились к сектору труда и социальной защиты.

Бывший министр утверждает, что на момент вступления в должность лишь три человека занимались сферой лекарств и медицинских изделий, а во время пандемии только 14 сотрудников разрабатывали политику в сфере здравоохранения.

«Я ничего не имею против гендерного равенства, но считаете ли вы нормальным, что всего три чиновника занимались всем сектором лекарств, медицинского оборудования, законопроектами в этой сфере и отчётами?» — спросила бывший министр.

2 апреля 2026 года депутат от PAS Марчел Спатарь ответил на аналогичные обвинения Иона Кику, заявив, что найм сотрудников оправдан стратегическими целями страны, особенно европейским курсом.

По его словам, государственным учреждениям требуется дополнительный персонал, чтобы справиться с ускоренным процессом гармонизации законодательства Европейского союза и соблюсти установленные сроки.

«Эти подразделения в правительстве необходимы, потому что у нас очень амбициозная повестка европейской интеграции и внедрения европейского законодательства. Практически большинство директив и регламентов ЕС планируется внедрить уже в этом году и максимум в следующем, чтобы подготовить страну к подписанию договора о вступлении в 2028 году. Эти подразделения необходимы, особенно для процесса европейской интеграции, который также приносит пользу и финансирование», — ответил Марчел Спатарь.

Парламентарий от PAS также отметил, что средства на зарплаты 56 новых должностей в правительстве будут покрываться из 1,9 миллиарда евро, которые Республика Молдова получит в 2025–2027 годах от Европейского союза. Молдова уже получила первые два транша этой финансовой помощи.

Он также напомнил о финансировании ЕС в размере 1,9 миллиарда евро, предназначенном для развития экономики страны, которое может помочь содержанию государственных учреждений.

Дискуссия между двумя политиками состоялась на фоне того, что правительство 29 декабря 2025 года утвердило мораторий на найм в государственном секторе до 31 декабря 2026 года. Мера была направлена на блокирование около 17 000 вакантных должностей и обоснована необходимостью сокращения расходов на персонал в условиях повышения зарплат в бюджетном секторе.