theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
stiri.md logostiri
24 Мая 2026, 16:30
10
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Немеренко возмущена очередями на таможне: Румыния далека для молдаван, как Антарктида

Бывший министр здравоохранения Алла Немеренко раскритиковала условия на пограничных пунктах между Республикой Молдова и Румынией после многих часов, проведенных на таможне в суровых погодных условиях.

Немеренко возмущена очередями на таможне: Румыния далека для молдаван, как Антарктида.
Немеренко возмущена очередями на таможне: Румыния далека для молдаван, как Антарктида.

В сообщении, опубликованном после пересечения границы, Немеренко заявила, что с молдаванами по-прежнему обращаются «как в 90-е», несмотря на то, что многие из них имеют румынское гражданство и паспорта Европейского союза, сообщает stiri.md

«Румыния остается далекой для многих молдаван, как Антарктида», — написала она, добавив, что молдаване на левом берегу Прута чувствуют себя «теми же брошенными детьми».

Бывший министр сообщила, что провела несколько часов на пограничном пункте Албица под дождем и бурей, утверждая, что не помнит подобной ситуации c 1992–1994 годов. По её словам, она прибыла на границу в 19:15 и смогла пересечь её только в 01:25.

В то же время Алла Немеренко обратилась к румынским властям с несколькими просьбами - открыть дополнительные контрольные пункты, увеличить число сотрудников и модернизировать таможенную информационную систему.

Источник
stiri.md logostiri
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте