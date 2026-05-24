Немеренко возмущена очередями на таможне: Румыния далека для молдаван, как Антарктида.

В сообщении, опубликованном после пересечения границы, Немеренко заявила, что с молдаванами по-прежнему обращаются «как в 90-е», несмотря на то, что многие из них имеют румынское гражданство и паспорта Европейского союза, сообщает stiri.md

«Румыния остается далекой для многих молдаван, как Антарктида», — написала она, добавив, что молдаване на левом берегу Прута чувствуют себя «теми же брошенными детьми».

Бывший министр сообщила, что провела несколько часов на пограничном пункте Албица под дождем и бурей, утверждая, что не помнит подобной ситуации c 1992–1994 годов. По её словам, она прибыла на границу в 19:15 и смогла пересечь её только в 01:25.

В то же время Алла Немеренко обратилась к румынским властям с несколькими просьбами - открыть дополнительные контрольные пункты, увеличить число сотрудников и модернизировать таможенную информационную систему.