Немеренко: Лекарства могут стать роскошью для тысяч молдаван

Бывшая глава Минздрава Алла Немеренко раскритиковала проект изменений в налоговое законодательство, который предусматривает отмену льготной ставки НДС в размере 8% на лекарственные препараты и введение стандартной ставки в 20%.

По её мнению, эта мера негативно скажется как на пациентах, так и на всей системе здравоохранения, сообщает bani.md

В опубликованном в социальных сетях анализе Немеренко утверждает, что такая инициатива противоречит европейским тенденциям, поскольку большинство стран Европы применяют пониженные, сверхпониженные или даже нулевые ставки НДС на жизненно важные лекарства.

Она напомнила, что последние изменения в европейской Директиве по НДС позволяют государствам-членам снижать налог до 0% на отдельные основные лекарственные препараты, чтобы сделать лечение более доступным для населения.

В качестве примеров бывший министр привела ряд европейских стран:

в Польше НДС на лекарства составляет 8%;

в Румынии — 11%;

в Бельгии и Греции — 6%;

в Венгрии — 5%;

в Испании — 4%.

Во Франции некоторые компенсируемые государством лекарства облагаются НДС всего в размере 2,1%, а в Швеции большинство препаратов, отпускаемых по рецепту, освобождены от этого налога.

По словам Немеренко, повышение НДС до 20% неизбежно приведёт к росту цен на лекарства, сократит доступ пациентов к лечению и усилит нагрузку на семейные бюджеты.

Она также считает, что данная мера может негативно отразиться на закупках медикаментов для больниц, национальных программах здравоохранения и системе компенсации стоимости лекарств. Это, в свою очередь, способно привести как к сокращению объёмов закупок, так и к ухудшению доступа пациентов к современным методам лечения.

Кроме того, бывший министр предупредила, что некоторые фармацевтические товары могут стать экономически невыгодными для дистрибьюторов и аптек, из-за чего существует риск их исчезновения с рынка.

Алла Немеренко призвала Министерство здравоохранения и Агентство по лекарствам и медицинским изделиям вмешаться и убедить авторов проекта отказаться от этой нормы, опираясь на профессиональные аргументы и учитывая её социальные последствия.

В завершение она резко раскритиковала приоритеты налоговой политики, продвигаемой властями. По её словам, в то время как страны Европейского союза создают механизмы для снижения налоговой нагрузки на лекарства, в Молдове предлагается повысить НДС до 20%, что, по её мнению, нанесёт прямой удар по пациентам и их доступу к необходимому лечению.