Гаврилицэ - на критику Немеренко: «Почему она не предложила это, когда была министром?».

Бывшая глава Минздрава Алла Немеренко раскритиковала проект изменений в налоговое законодательство, который предусматривает отмену льготной ставки НДС в размере 8% на лекарственные препараты и введение стандартной ставки в 20%.

По её мнению, эта мера негативно скажется как на пациентах, так и на всей системе здравоохранения, передает tvrmoldova.md

В опубликованном в социальных сетях анализе Немеренко утверждает, что такая инициатива противоречит европейским тенденциям, поскольку большинство стран Европы применяют пониженные, сверхпониженные или даже нулевые ставки НДС на жизненно важные лекарства.

Она напомнила, что последние изменения в европейской Директиве по НДС позволяют государствам-членам снижать налог до 0% на отдельные основные лекарственные препараты, чтобы сделать лечение более доступным для населения.

По словам Немеренко, повышение НДС до 20% неизбежно приведёт к росту цен на лекарства, сократит доступ пациентов к лечению и усилит нагрузку на семейные бюджеты.

Она также считает, что данная мера может негативно отразиться на закупках медикаментов для больниц, национальных программах здравоохранения и системе компенсации стоимости лекарств. Это, в свою очередь, способно привести как к сокращению объёмов закупок, так и к ухудшению доступа пациентов к современным методам лечения.

Кроме того, бывший министр предупредила, что некоторые фармацевтические товары могут стать экономически невыгодными для дистрибьюторов и аптек, из-за чего существует риск их исчезновения с рынка.

Министр финансов Андриан Гаврилицэ отверг критику и заявил, что деньги, собранные с НДС, останутся в государственной системе и могут быть перенаправлены на здравоохранение и возмещение расходов на лекарства.

«Ни копейки из средств, предназначенных для лекарств и здравоохранения, не должны уходить. Они должны возвращаться обратно», — сказал Гаврилицэ.

Он спросил, почему Ала Немеренко не продвигала аналогичные меры фискальной политики во время своего пребывания в должности.

«Почему она не предложила этого, когда была министром?» — сказал Гаврилицэ, ссылаясь на примеры европейских государств, которые применяют сниженные или даже нулевые налоги на лекарства.

Министр финансов также заявил, что исчезновение некоторых лекарств с рынка не будет вызвано повышением НДС, а политикой ценообразования, проводившейся на протяжении многих лет.

«На протяжении многих лет велись дебаты о переклассификации, потому что, когда НДС на лекарства составляет 8%, в некоторых местах пищевая добавка также облагается НДС по ставке 8% вместо 20%, и такие случаи и споры между импортерами и таможенниками имели место», — сказал Гаврилицэ.

Министр финансов также опроверг опасения по поводу сокращения финансирования.

Министр финансов также опроверг опасения по поводу сокращения финансирования здравоохранения после снижения взносов на медицинское страхование с 9% до 7%. На вопрос о том, будет ли правительство компенсировать эту разницу, министр финансов заявил, что реальное влияние меньше, чем кажется, поскольку меняется и основа расчета.

«Наша цель не в том, чтобы сокращать финансирование здравоохранения. Финансирование здравоохранения не сокращается», — подчеркнул министр.

Он также заявил, что обсуждается реформа, в рамках которой все граждане будут автоматически застрахованы по медицинским показаниям на основании гражданства и места жительства, без строгой зависимости от отчислений из заработной платы.