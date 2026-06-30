Мунтяну о скандале в MoldATSA: Это системный кризис, а не единичный случай.

Бывший лидер партии CUB Игорь Мунтяну заявил, что ситуация вокруг MoldATSA и серия недавних отставок отражают более глубокую системную проблему в управлении государственными предприятиями, а не являются изолированными эпизодами.

Он написал во вторник в социальных сетях, что за короткий период в публичном пространстве появились данные о нескольких отставках и кадровых изменениях, затронувших руководство MoldATSA, представителей Агентства публичной собственности (APP), а также других должностных лиц, связанных с контролем и администрированием государственных предприятий, пишет infotag.md

Мунтяну утверждает, что эти решения создают впечатление «антикризисного управления имиджем, направленного на снижение общественного резонанса, но не на устранение первопричин проблем».

По мнению бывшего политика, «ключевая проблема заключается в модели управления государственными активами, при которой наблюдательные советы и руководящие органы формируются по политическому принципу, а не по критериям профессионализма и эффективности, как менеджера».

«Это приводит к тому, что контрольные механизмы становятся формальными и не выполняют свою основную функцию — обеспечение прозрачности и результативности деятельности предприятий. В Молдове в системе управления госкомпаниями сформировалась практика, при которой решения о назначениях и распределении ресурсов часто зависят от личной политической лояльности. Это способствует возникновению конфликтов интересов, снижению эффективности работы и накоплению системных рисков. Нынешняя ситуация должна стать основанием для проведения комплексного аудита во всех государственных агентствах и регулирующих органах, включая те структуры, которые отвечают за контроль и регулирование экономических процессов», - отметил Мунтяну.

Он ссылается на социологические исследования, согласно которым значительная часть граждан выражает недоверие к государственным учреждениям и считает, что власть действует в собственных интересах.

По его мнению, это «недоверие уже является устойчивым социальным фоном, на котором любые новые скандалы воспринимаются не как отдельные инциденты, а как подтверждение ранее сформированных ожиданий».