"Наша партия" выдвинула инициативу об отмене депутатской неприкосновенности.

Об этом в начале заседания парламента заявила депутат Елена Грицко.

«Я предлагаю всем депутатам поддержать нашу законодательную инициативу и поддержать законопроект об отмене депутатской неприкосновенности. Мы хотим посмотреть – готовы ли все 101 депутат поддержать такую законодательную инициативу, готовы ли они быть равны перед законом или хотят спрятаться за депутатским иммунитетом. Хотя, я вижу, что многие готовы выйти из зала, нежели поддержать инициативу», - сказала Грицко, сообщает infotag.md

Подобные инициативы неоднократно вносились в парламент на протяжении последних 20 лет. Против отмены депутатского иммунитета выступает Совет Европы, так как это может ограничить свободу депутатов в высказывании своего мнения при исполнении мандата.