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rupor.md logorupor
2 Июля 2026, 21:00
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Законопроект о защите осведомителей принят в первом чтении

Парламент одобрил в первом чтении законопроект, который существенно усиливает защиту осведомителей (авертизоров) и приводит местное законодательство к стандартам Евросоюза.

Законопроект о защите осведомителей принят в первом чтении.
Законопроект о защите осведомителей принят в первом чтении.

Об этом пишет rupor.md

Главные нововведения реформы:

  • Защита для близких: Под государственную защиту теперь подпадают не только сами заявители, но и их семьи, помогающие лица, коллеги и связанные компании.

  • Помощь и безопасность: Осведомителям гарантируют бесплатную юридическую помощь, консультации и жесткий заслон от любых форм мести или давления на работе.

  • Каналы для жалоб: Все госструктуры и частные фирмы со штатом от 50 человек обязаны создать внутренние анонимные каналы для сообщений о нарушениях. В зонах повышенного риска (финансы, транспорт, экология) такие каналы обязательны для всех.

  • Защита интересов ЕС: Граждане смогут официально сообщать о нарушениях, которые затрагивают финансовые интересы Европейского союза.

Кодекс о правонарушениях пополнится жесткими санкциями. За блокирование жалоб, разглашение личности заявителя, месть или, наоборот, за умышленный ложный донос юридическим лицам будет грозить штраф до 10 000 леев.

Новые правила начнут действовать через три месяца после их окончательного принятия во втором чтении и публикации в «Официальном вестнике» (Monitorul oficial).

За прошлый год Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) принял всего пять внешних предупреждений, а Офис народного адвоката получил лишь семь заявлений на предоставление защиты. Авторы проекта рассчитывают, что новые гарантии помогут гражданам активнее заявлять о коррупции.

Источник
rupor.md logorupor
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