В Молдове хотят упростить смену банка и сделать комиссии более понятными для клиентов.

Банки могут быть обязаны более чётко отображать все комиссии, взимаемые с клиентов, а смена финансового учреждения может стать проще и быстрее.

Эти положения содержатся в законопроекте, разработанном Национальной комиссией по финансовому рынку, который направлен на приведение законодательства Республики Молдова в соответствие с нормами Европейского союза, передаёт ipn.md

По мнению авторов, одно из главных изменений касается прозрачности расходов. Финансовые учреждения должны будут предоставлять клиентам стандартизированную информацию о применяемых комиссиях, чтобы предложения можно было легче сравнивать. Также клиенты должны будут ежегодно получать подробную информацию об уплаченных комиссиях.

Документ также предусматривает упрощение процедуры смены платёжных счетов. Если клиент решит перейти в другой банк, новое финансовое учреждение будет координировать передачу необходимой информации, а процесс должен быть завершён в срок до 12 дней.

Ещё одно положение касается доступа к платёжному счёту с базовыми услугами. Авторы проекта предлагают, чтобы все граждане могли пользоваться такими услугами, а лица, находящиеся в уязвимом финансовом положении, получали их бесплатно. Проверка статуса уязвимости должна проводиться автоматически через государственные информационные платформы.

Во время консультаций в Парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам представители банков и деловой среды заявили, что поддерживают цели проекта, однако обратили внимание на некоторые сложности реализации. В частности, они указали на расходы, необходимые для разработки информационных систем, которые позволят автоматически переносить счета между банками. По их словам, опыт других стран показывает, что количество запросов на такие услуги относительно небольшое.

Поправки от представителей деловых кругов можно подавать до 7 июля. После этого документ будет включён в повестку дня парламента.