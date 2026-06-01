Комиссию по чрезвычайным ситуациям заменят новой структурой.

В среду правительство рассмотрит проект постановления о создании и организации деятельности Национальной комиссии по управлению кризисами, которая полностью заменит нынешнюю Комиссию по чрезвычайным ситуациям.

Новая структура станет главным органом стратегического планирования на национальном уровне в условиях чрезвычайного положения. Реформа предусматривает жесткое разделение полномочий: создаваемая комиссия займется исключительно выработкой долгосрочных решений, тогда как оперативное реагирование на местах останется в ведении профильных ведомств, пишет logos-pres.md

При этом Национальный центр управления кризисами лишится права принимать стратегические решения и перейдет в статус секретариата, который сфокусируется на сборе, интеграции и анализе информации, а также на операционной поддержке.

Возглавит структуру премьер-министр, а в число ее постоянных членов войдут руководители ключевых министерств — внутренних дел, финансов, юстиции, энергетики, инфраструктуры, экономики, здравоохранения и обороны. Также в состав включены директора Службы информации и безопасности и Национального центра управления кризисами, а также секретарь Национального совета безопасности.

Для оперативного взаимодействия на региональном уровне проект закрепляет создание территориальных и местных антикризисных структур, которые получат автономию в рамках принципа субсидиарности, но будут координировать свои действия с центром через специальные операционные центры поддержки.

Проект не требует утверждения в парламенте — для его вступления в силу достаточно решения исполнительной власти.