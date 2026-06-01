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logos.press.md logologos
23 Июня 2026, 07:27
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Комиссию по чрезвычайным ситуациям заменят новой структурой

В среду правительство рассмотрит проект постановления о создании и организации деятельности Национальной комиссии по управлению кризисами, которая полностью заменит нынешнюю Комиссию по чрезвычайным ситуациям.

Комиссию по чрезвычайным ситуациям заменят новой структурой.
Комиссию по чрезвычайным ситуациям заменят новой структурой.

Новая структура станет главным органом стратегического планирования на национальном уровне в условиях чрезвычайного положения. Реформа предусматривает жесткое разделение полномочий: создаваемая комиссия займется исключительно выработкой долгосрочных решений, тогда как оперативное реагирование на местах останется в ведении профильных ведомств, пишет logos-pres.md

При этом Национальный центр управления кризисами лишится права принимать стратегические решения и перейдет в статус секретариата, который сфокусируется на сборе, интеграции и анализе информации, а также на операционной поддержке.

Возглавит структуру премьер-министр, а в число ее постоянных членов войдут руководители ключевых министерств — внутренних дел, финансов, юстиции, энергетики, инфраструктуры, экономики, здравоохранения и обороны. Также в состав включены директора Службы информации и безопасности и Национального центра управления кризисами, а также секретарь Национального совета безопасности.

Для оперативного взаимодействия на региональном уровне проект закрепляет создание территориальных и местных антикризисных структур, которые получат автономию в рамках принципа субсидиарности, но будут координировать свои действия с центром через специальные операционные центры поддержки.

Проект не требует утверждения в парламенте — для его вступления в силу достаточно решения исполнительной власти.

Источник
logos.press.md logologos
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