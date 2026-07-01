Суд оштрафовал Николая Орманжи и запретил год занимать публичные должности.

Суд Комрата признал исполняющего обязанности председателя Народного собрания Гагаузии Николая Орманжи виновным в служебной халатности из-за подсчета голосов на одном из заседаний НСГ.

Решение вынесли 29 июня. Орманжи назначили штраф 2 500 леев и запретили в течение года занимать публичные должности в органах местного публичного управления особого уровня, передает rupor.md

Решение можно обжаловать в течение 15 дней через суд Комрата. Сегодня в эфире GRT Орманжи заявил, что будет его оспаривать.

Дело касается заседания Народного собрания Гагаузии от 13 февраля 2026 года. Тогда рассматривался вопрос о признании иска Исполнительного комитета Гагаузии об аннулировании изменений в Уложение Гагаузии.

По материалам дела, в зале находились 23 депутата. В официальный протокол внесли результат голосования: 14 голосов за, 8 против и 1 воздержался. Суд, изучив видеозапись заседания, пришел к выводу, что фактическое распределение было другим: 13 голосов за, 8 против и 2 воздержавшихся.

Суд посчитал, что Орманжи, который председательствовал на заседании, не обеспечил точный подсчет голосов и не провел повторную проверку, хотя в зале возникли споры по результату. В решении отмечается, что председательствующий отвечает за достоверность объявленных итогов голосования.

Орманжи отверг выводы суда и назвал дело политически мотивированным.

«Однозначно будем обжаловать это решение. Это решение вынесено ускоренным методом, в течение месяца. Однозначно есть политический подтекст в этом вопросе. Я владею ситуацией, кто что сделал для того, чтобы убрать меня в сторонку. Но самое главное, я не согласен, что я допустил какую-либо халатность», — сказал Орманжи.

Он утверждает, что на заседании сам насчитал 12 голосов, после чего часть депутатов начала возражать. По словам Орманжи, один из коллег назвал цифру 14, и он с ней согласился.

«У нас не электронное голосование, а путем поднятия руки. Я посчитал 12, ряд коллег встали и прямо выкрикивали, что я неправильно посчитал. Коллега один озвучил 14, что проголосовало. В моем понимании я насчитал 12. Он сказал 14, но, согласно регламенту, не функция председателя считать голоса», — заявил Орманжи.