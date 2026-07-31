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rupor.md logorupor
31 Июля 2026, 14:44
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Народное собрание Гагаузии отложило вопрос о выборах главы автономии

Очередное заседание Народного собрания Гагаузии (НСГ), на котором депутаты должны были рассмотреть вопрос об объявлении вакантной должности башкана и назначении даты выборов главы автономии, не состоялось.

Народное собрание Гагаузии отложило вопрос о выборах главы автономии.
Народное собрание Гагаузии отложило вопрос о выборах главы автономии.

Причиной стало отсутствие кворума, необходимого для открытия пленарного заседания и принятия решений, передает rupor.md

Как сообщили в Народном собрании, заседание было запланировано на сегодня, 31 июля. Из-за отсутствия кворума заседание перенесли, а о дате следующего форума народных избранников Гагаузии обещают сообщить дополнительно.

Одними из ключевых пунктов повестки должны были стать объявление вакантной должности главы Гагаузии и назначение даты новых выборов. Эти вопросы остаются актуальными после того, как в марте 2025 года Евгения Гуцул была задержана по уголовному делу, позднее её отстранили от исполнения обязанностей в связи с применением меры пресечения.

Кроме того, депутаты НСГ планировали рассмотреть изменения в регламент Народного собрания, отчет об использовании трансфертов из государственного бюджета на ремонт районных дорог, информацию о деятельности органов публичного управления Гагаузии за 2025 год, распределение капитальных инвестиций на 2026 год, выделение средств из резервного фонда, а также проект декларации о защите конституционного статуса автономии, в которой затрагиваются решения Конституционного суда Республики Молдова и вопросы сохранения избирательной системы и административно-территориальных полномочий Гагаузии.

Накануне председатель НСГ Валентин Гайдаржи призвал ЕС, ОБСЕ и Совет Европы вмешаться в спор между Комратом и Кишиневом. Он считает, что решение Конституционного суда и предлагаемые изменения в Избирательный кодекс ущемляют статус автономии, и потребовал международной оценки, а также направления в Гагаузию мониторинговых миссий. Власти Молдовы, в свою очередь, заявляют, что поправки лишь унифицируют правила проведения выборов по всей стране.

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Источник
rupor.md logorupor
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