Постикэ: Выборы в Народное собрание Гагаузии реально подготовить до осени.

"Учитывая тот факт, что избирательный период у нас максимально составляет 120 дней, по Избирательному Кодексу, до осени, я думаю, ещё реально технически подготовить всю почву для организации выборов в Народное собрание Гагаузии. Сейчас середина июня. Технически в конце сентября уже можно назначить выборы. При условии, что Народное собрание Гагаузии, Исполком и судебные инстанции идентифицируют кандидатов, проведут соответствующую проверку кандидатов и их выдвинут на должности", — рассказал Постикэ в программе на TV8

Вице-председатель ЦИК добавил, что не согласен с утверждением, что выборы в НСГ "заблокированы". По его словам, пока не одобрено постановление, стороны еще могут договориться и пересмотреть свои позиции, прийти к чему-то конструктивному.

По его мнению, председатель Исполкома и депутаты Народного собрания должны "закопать топор войны" и подумать об интересах около 130 тысяч избирателей в автономии, которые уже почти 8 месяцев лишены возможность избирать и быть избранными.