Нантой: Звучали мнения, что проблемой Тофана станет PAS, но я надеюсь на ответственность политиков

Бывший депутат Оазу Нантой считает, что новый премьер-министр Василе Тофан, в отличие от многих других, обладает собственным видением будущего Молдовы и ему нужно дать возможность «проявить себя».

Бывший депутат PAS недавно лишился должности в правительстве, где был советником экс-премьера Александру Мунтяну, передает europalibera.org

Выступая в подкасте Pe Agendă после того, как кабинет Тофана получил вотум доверия парламентского большинства PAS, Нантой заявил, что девять часов парламентских дебатов убедили его в том, что новый премьер «понимает всю сложность проблем Молдовы и имеет представление о том, как их решать».

44-летний предприниматель Василе Тофан во время утверждения правительства 21 июля заявил, что главным приоритетом его кабинета станет восстановление доверия и энергии в экономике. Он пообещал уже в первые 100 дней работы принять решения, которые покажут людям, что «в Молдове стоит работать и инвестировать», поскольку он «не принимает идею о том, что страна обречена на застой и неудачу».

По словам Оазу Нантоя, помимо видения, новый премьер обладает необходимыми «решительностью и компетентностью», чтобы «вселить оптимизм в наше общество», но сделать это он сможет только «в партнерстве с парламентом и президентом».

«С парламентской трибуны звучали и более резкие мнения о том, что главной проблемой господина премьер-министра станет правящая партия. Я надеюсь, что это не так, и рассчитываю на политическую ответственность политиков», — сказал Нантой, который также был депутатом парламента созыва 2021–2025 годов и остается членом политического бюро PAS.

В студии Europa Liberă он отказался проводить параллели между новым премьером и Александру Мунтяну, которого консультировал почти четыре месяца, работая в Государственной канцелярии. Вместе со всей командой Мунтяну он ушел в отставку 3 июля.

Хотя Мунтяну и Тофана разделяет поколение, оба пришли в политику из бизнеса и международных компаний, а главным приоритетом своей работы называли перезапуск экономики, которая находится в состоянии стагнации с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

«Я не считаю, что все сводится к сходствам или различиям между двумя премьер-министрами, поскольку государственное управление — это сложная система, в которой свои функции есть у президента, парламента и правительства», — отметил Нантой.

«Я не хотел бы становиться психологом бывших или нынешнего премьер-министра», — добавил он, отказавшись комментировать уход Мунтяну.

Мунтяну ушел в отставку после восьми месяцев работы, что повлекло за собой отставку всего правительства. Это произошло на фоне критики из-за недостаточного разъяснения планируемого повышения НДС на товары первой необходимости, включая лекарства и сельхозпродукцию, а также повышения зарплат для 170 тысяч государственных служащих.

Покидая должность, Мунтяну заявил лишь, что не может исполнять свои обязанности «в соответствии со своими принципами и ценностями» после предполагаемых конфликтов с членами правительства и правящей партии PAS, в том числе с министром образования Даном Перчуном.

«Эту тему я обсуждать не буду», — ответил Нантой на вопрос о причинах отставки Мунтяну, уточнив лишь, что он не советовал ему уходить: «Боже упаси!».