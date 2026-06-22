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news.ro logonews
22 Июня 2026, 12:00
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Дан о встрече румынских мэров с Чебаном: Это не поддержка, а вопрос вежливости

Президента Румынии Никушора Дана спросили, как повлияет назначение Адриана Вештe на пост премьер-министра на отношения между Румынией и Молдовой, учитывая, что в прошлом году Веште заявлял о желании сотрудничать с Ионом Чебаном.

Дан о встрече румынских мэров с Чебаном: Это не поддержка, а вопрос вежливости.
Дан о встрече румынских мэров с Чебаном: Это не поддержка, а вопрос вежливости.

«Я и сам был мэром Бухареста и знаю, что господин Чебан время от времени приезжал в Румынию и пытался встречаться с мэрами. Кто-то его принимал, кто-то нет — ничего важного в этом нет, речь не о какой-то поддержке, а просто о вежливости. Я звонил в министерство, и мне сказали: “Лучше не встречайся”, но другие не звонили и из вежливости его принимали. Это не означает ничего большего», — пояснил Никушор Дан, пишет news.ro

Доступ мэра Кишинёва в Румынию и страны Шенгенской зоны ограничен по соображениям национальной безопасности. Мера, введенная в июле 2025 года, действует пять лет.

На момент введения ограничения министр иностранных дел Румынии Оана Цою заявила, что запрет был введён после детальной оценки и связан с предполагаемыми связями Иона Чебана с Российской Федерацией. Мэр эти обвинения отверг. Ион Чебан назвал запрет «политической расправой со стороны Майи Санду и режима PAS».

Источник
news.ro logonews
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