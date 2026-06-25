Глава Минздрава: Лекарства должны считаться товарами первой необходимости.

Эмиль Чебан заявил, что лекарства необходимо рассматривать как товары первой необходимости, а не как обычные потребительские товары, в контексте предложения о введении НДС в размере 20% в новой бюджетно-налоговой политике.

Ранее министр финансов сообщал, что эта мера может быть пересмотрена, сообщает realitatea.md

Чебан подчеркнул, что государство обязано обеспечивать доступ населения к лечению, отметив роль обязательного медицинского страхования — от первичной помощи до сложных медицинских вмешательств.

«Если говорить о лекарствах, общий объём фармацевтического рынка составляет около шести миллиардов леев. Около 1,5 миллиарда покрывается через тендеры на компенсируемые препараты для пациентов, которым они необходимы. Ещё один миллиард направляется в больницы, а оставшиеся примерно 3–5 миллиардов тратятся в аптеках, где каждый покупает лекарства самостоятельно. Поэтому этот процент очень важен, поскольку он повлияет по цепочке на пациента, больницы и потребителя», — заявил министр.

Он также отметил, что значительная часть населения страдает хроническими заболеваниями, что делает постоянный доступ к лекарствам критически важным для функционирования системы здравоохранения.

«У нас высокая доля пожилого населения и распространённость хронических заболеваний — около 31%. После 65 лет примерно 85–87% людей имеют такие патологии. Все эти заболевания требуют лечения — компенсируемого, амбулаторного или стационарного. Поэтому Министерство здравоохранения поддерживает обсуждение этого вопроса», — добавил Чебан.

Напомним, министр финансов Андриан Гаврилицэ заявил, что не будет настаивать на унификации ставки НДС на лекарства, отметив, что мера не будет продвигаться, если система здравоохранения не готова её внедрить.

По его словам, цель властей не заключается в ухудшении ситуации в здравоохранении, а в более эффективном использовании ресурсов и возможном перенаправлении средств в медицинскую систему.

Ранее министр здравоохранения предупреждал, что повышение НДС на лекарства с 8% до 20% может негативно повлиять на систему здравоохранения и вызвать цепное подорожание медикаментов и медицинских расходных материалов.