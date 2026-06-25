theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
realitatea.md logorealitatea
25 Июня 2026, 10:17
3 299
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Глава Минздрава: Лекарства должны считаться товарами первой необходимости

Эмиль Чебан заявил, что лекарства необходимо рассматривать как товары первой необходимости, а не как обычные потребительские товары, в контексте предложения о введении НДС в размере 20% в новой бюджетно-налоговой политике.

Глава Минздрава: Лекарства должны считаться товарами первой необходимости.
Глава Минздрава: Лекарства должны считаться товарами первой необходимости.

Ранее министр финансов сообщал, что эта мера может быть пересмотрена, сообщает realitatea.md

Чебан подчеркнул, что государство обязано обеспечивать доступ населения к лечению, отметив роль обязательного медицинского страхования — от первичной помощи до сложных медицинских вмешательств.

«Если говорить о лекарствах, общий объём фармацевтического рынка составляет около шести миллиардов леев. Около 1,5 миллиарда покрывается через тендеры на компенсируемые препараты для пациентов, которым они необходимы. Ещё один миллиард направляется в больницы, а оставшиеся примерно 3–5 миллиардов тратятся в аптеках, где каждый покупает лекарства самостоятельно. Поэтому этот процент очень важен, поскольку он повлияет по цепочке на пациента, больницы и потребителя», — заявил министр.

Он также отметил, что значительная часть населения страдает хроническими заболеваниями, что делает постоянный доступ к лекарствам критически важным для функционирования системы здравоохранения.

«У нас высокая доля пожилого населения и распространённость хронических заболеваний — около 31%. После 65 лет примерно 85–87% людей имеют такие патологии. Все эти заболевания требуют лечения — компенсируемого, амбулаторного или стационарного. Поэтому Министерство здравоохранения поддерживает обсуждение этого вопроса», — добавил Чебан.

Напомним, министр финансов Андриан Гаврилицэ заявил, что не будет настаивать на унификации ставки НДС на лекарства, отметив, что мера не будет продвигаться, если система здравоохранения не готова её внедрить.

По его словам, цель властей не заключается в ухудшении ситуации в здравоохранении, а в более эффективном использовании ресурсов и возможном перенаправлении средств в медицинскую систему.

Ранее министр здравоохранения предупреждал, что повышение НДС на лекарства с 8% до 20% может негативно повлиять на систему здравоохранения и вызвать цепное подорожание медикаментов и медицинских расходных материалов.

Источник
realitatea.md logorealitatea
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте