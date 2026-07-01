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Infotag.md logoInfotag
25 Июля 2026, 08:12
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Мунтяну: Первые отставки в правительстве через 72 часа - начало политического кризиса

Бывший посол Молдовы в США Игорь Мунтяну полагает, что первая отставка в правительстве Василе Тофана - уход министра Раду Мустяцэ - является сигналом серьёзных политических процессов.

Мунтяну: Первые отставки в правительстве через 72 часа - начало политического кризиса.
Мунтяну: Первые отставки в правительстве через 72 часа - начало политического кризиса.

Он написал в социальных сетях, что «под угрозой оказался образ независимого технократического премьера, который должен был вернуть доверие общества после кризисов последних лет», передает infotag.md 

Мунтяну считает, что слабость правительства Тофана заключается в том, что премьер не связан напрямую с партийной системой.

«Его независимость стала причиной назначения, но одновременно делает его уязвимым, поскольку он не имеет полной политической поддержки», - отметил эксперт.

Он напомнил, что из 16 членов правительства 12 связаны с правящей партией, а атаки направлены прежде всего против людей, которых лично выбрал премьер и после первой отставки могут последовать новые.

Среди возможных сил, заинтересованных в ослаблении правительства, Мунтяну называет региональные элиты, которые могут потерять влияние из-за реформы местного управления, а также группы, которые могут пострадать от налоговых изменений и реформы государственных учреждении. 

Он также указывает на конфликт вокруг борьбы с высокими зарплатами в государственных структурах.

По его мнению, обещания премьера сократить привилегии в государственных предприятиях и агентствах затрагивают интересы очень многих влиятельных людей.

Отдельно Мунтяну связывает ситуацию с будущими президентскими выборами 2028 г.

Он считает, что «успешный премьер может стать потенциальным кандидатом на пост президента, что уже сейчас может вызывать политическое противостояние среди различных групп».

«Если главным критерием для назначения чиновников станет отсутствие любого спорного прошлого, то система может потерять специалистов с реальным опытом управления, поскольку почти любой профессионал имеет сложную биографию», - заключил Мунтяну.

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