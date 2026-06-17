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rupor.md logorupor
17 Июня 2026, 23:09
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На пленарном заседании 18 июня парламент Молдовы рассмотрит 16 законопроектов

В четверг, 18 июня, состоится пленарное заседание парламента, на котором депутаты рассмотрят 16 нормативных актов.

На пленарном заседании 18 июня парламент Молдовы рассмотрит 16 законопроектов.
На пленарном заседании 18 июня парламент Молдовы рассмотрит 16 законопроектов.

Одной из ключевых тем станет защита прав граждан со статусом безработного и членов их семей, которые переезжают в страны ЕС, Европейскую экономическую зону или государства Шенгенского соглашения, передает rupor.md

Кроме того, депутаты обсудят:

  • Введение стандартов адекватной минимальной заработной платы.

  • Повышение прозрачности и сопоставимости комиссий по платежным счетам.

  • Обеспечение доступа граждан к базовым банковским услугам.

  • Изменения в закон о договорах финансового обеспечения.

В повестку включены проекты, регулирующие управление государственными дорогами, а также инициативы по укреплению энергетической независимости. Депутаты рассмотрят упрощение процедур для установки систем накопления электроэнергии и правила создания стратегических запасов природного газа.

Парламентарии планируют ратифицировать ряд международных документов, среди которых:

  • Кредитное соглашение с Международным банком реконструкции и развития (МБРР).

  • Поправка об автоматическом обмене финансовой информацией.

  • Международные морские конвенции по безопасности судоходства и защите окружающей среды.

В завершение сессии планируется рассмотреть законопроекты о защите прав детей, идентификации животных, а также утвердить нового вице-председателя Национального агентства по разрешению споров.

Источник
rupor.md logorupor
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