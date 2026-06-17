На пленарном заседании 18 июня парламент Молдовы рассмотрит 16 законопроектов.

В четверг, 18 июня, состоится пленарное заседание парламента, на котором депутаты рассмотрят 16 нормативных актов.

Одной из ключевых тем станет защита прав граждан со статусом безработного и членов их семей, которые переезжают в страны ЕС, Европейскую экономическую зону или государства Шенгенского соглашения, передает rupor.md

Кроме того, депутаты обсудят:

Введение стандартов адекватной минимальной заработной платы.

Повышение прозрачности и сопоставимости комиссий по платежным счетам.

Обеспечение доступа граждан к базовым банковским услугам.

Изменения в закон о договорах финансового обеспечения.

В повестку включены проекты, регулирующие управление государственными дорогами, а также инициативы по укреплению энергетической независимости. Депутаты рассмотрят упрощение процедур для установки систем накопления электроэнергии и правила создания стратегических запасов природного газа.

Парламентарии планируют ратифицировать ряд международных документов, среди которых:

Кредитное соглашение с Международным банком реконструкции и развития (МБРР).

Поправка об автоматическом обмене финансовой информацией.

Международные морские конвенции по безопасности судоходства и защите окружающей среды.

В завершение сессии планируется рассмотреть законопроекты о защите прав детей, идентификации животных, а также утвердить нового вице-председателя Национального агентства по разрешению споров.