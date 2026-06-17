На пленарном заседании 18 июня парламент Молдовы рассмотрит 16 законопроектов
В четверг, 18 июня, состоится пленарное заседание парламента, на котором депутаты рассмотрят 16 нормативных актов.
Одной из ключевых тем станет защита прав граждан со статусом безработного и членов их семей, которые переезжают в страны ЕС, Европейскую экономическую зону или государства Шенгенского соглашения, передает rupor.md
Кроме того, депутаты обсудят:
Введение стандартов адекватной минимальной заработной платы.
Повышение прозрачности и сопоставимости комиссий по платежным счетам.
Обеспечение доступа граждан к базовым банковским услугам.
Изменения в закон о договорах финансового обеспечения.
В повестку включены проекты, регулирующие управление государственными дорогами, а также инициативы по укреплению энергетической независимости. Депутаты рассмотрят упрощение процедур для установки систем накопления электроэнергии и правила создания стратегических запасов природного газа.
Парламентарии планируют ратифицировать ряд международных документов, среди которых:
Кредитное соглашение с Международным банком реконструкции и развития (МБРР).
Поправка об автоматическом обмене финансовой информацией.
Международные морские конвенции по безопасности судоходства и защите окружающей среды.
В завершение сессии планируется рассмотреть законопроекты о защите прав детей, идентификации животных, а также утвердить нового вице-председателя Национального агентства по разрешению споров.