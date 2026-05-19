19 Мая 2026, 09:38
2 666
Грэдинару: В новом Кодексе парламента нет положений, ограничивающих оппозицию

По словам депутата Василе Грэдинару, предлагаемые изменения не сокращают права оппозиции, а устанавливают более ясные правила для всех народных избранников, независимо от того, находятся они у власти или в оппозиции.

Депутат от PAS пояснил, что новый Кодекс предусматривает введение более строгих правил парламентской дисциплины, включая санкции за прогулы или поведение, считающееся нарушением, сообщает ipn.md

«Также необходимо установить некоторые ограничения, прямые или косвенные санкции для тех, кто не работает. В недавней практике были ситуации, когда депутаты на протяжении всего срока не являлись на работу и получали зарплаты. Были ситуации, когда фракция пришла в парламент с одной третью избранных депутатов, а затем вышла с большинством и проголосовала за правительство. Такие ситуации необходимо урегулировать, поскольку ранее они не были предусмотрены», — говорит Василе Грэдинару.

Ссылаясь на сокращение времени выступления, депутат пояснил, что эта мера направлена на повышение эффективности дебатов, а не на ограничение права на свободу выражения мнений.

«Нет положений, ограничивающих свободу слова оппозиции. Те же самые положения, которые предусмотрены для большинства, также распространяются и на оппозицию. Возражения оппозиции направлены на сокращение времени выступления фракций с 7 до 5 минут и депутатов с 5 до 3 минут. Мы хотим, чтобы это время было посвящено исключительно обсуждению вопросов. В то же время мы видим, что оппозиция злоупотребляет инструментом вотумов недоверия. Они приглашают министров на пленарное заседание под предлогом вынесения вотума, но не для того, чтобы их отстранить, а чтобы получить ответы на некоторые вопросы. Именно поэтому мы учредили «Час Правительства». Каждый месяц один из министров будет приходить с отчётом», — добавил Василе Грэдинару.

Депутат от PAS уточнил, что новый Кодекс также включает в себя инструменты, направленные на усиление роли оппозиции в Парламенте, в том числе путём предоставления дня, посвящённого её инициативам.

«В новом документе также предусмотрен День оппозиции. Инициативы оппозиции будут рассматриваться в приоритетном порядке. В первую очередь будут рассматриваться проекты оппозиции. С помощью этих инструментов мы пытаемся достичь баланса между оппозицией и властью. Время для всех одинаково», — отметил Василе Грэдинару.

Источник
ipn
