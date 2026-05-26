26 Мая 2026, 17:03
Рассмотрение отчёта об оценке судьи Анжелы Катанэ отложено после госпитализации судьи

Об этом сообщила член Высшего совета магистратуры (ВСМ) Алёна Мирон во время сегодняшнего заседания.

По словам Алёны Мирон, в деле было подано три ходатайства об отсрочке. Первая причина связана с большой рабочей нагрузкой, вторая – с необходимостью нанять адвоката, а третья – с тем фактом, что судья была госпитализирована 25 мая, передает noi.md со ссылкой на unimedia.info

«У нас есть три ходатайства о переносе рассмотрения данного дела: первое — в связи с большим объёмом работы, второе — из-за необходимости нанять адвоката, и третье — на основании обращения, в котором указано, что 25 мая она была госпитализирована», — заявила Алёна Мирон во время слушания.

За день до рассмотрения отчёта Комиссии по проверке бывший и.о. вице-председателя Кишинёвского суда Анжела Катанэ объявила во время судебного заседания о завершении своей карьеры в качестве судьи. 

«Завтра в повестку дня заседания ВСМ входит рассмотрение отчёта Комиссии по проверке в отношении меня. Я считаю, что решение предсказуемо. Я завершаю свою карьеру с достоинством, завтрашний результат предсказуем, я не ожидаю ничего нового, но справедливость, как нефть, всегда всплывет рано или поздно. У меня было выигрышное дело в ЕСПЧ, и я верю, что будет ещё больше», — отметила судья.

