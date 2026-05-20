Парламент Молдовы рассмотрит восемь законопроектов на заседании 21 мая.

Постоянное бюро парламента Республики Молдова утвердило повестку дня пленарного заседания от 21 мая 2026 года, передает rupor.md

В повестку дня заседания в первом чтении включен законопроект об управлении кризисами, а также инициатива по укреплению механизмов борьбы с коррупцией, финансовыми преступлениями и организованной преступностью.

Депутаты также рассмотрят проект поправок к законодательству о приостановлении регистрации транспортных средств.

Также в ходе заседания будут обсуждаться законодательные инициативы, предусматривающие предоставление дополнительной финансовой помощи в размере 3 000 леев детям-инвалидам, объявление общественно полезной деятельности национального значения работ по укреплению штаб-квартиры Генеральной прокуратуры, а также корректировки нормативно-правовой базы в сфере платежных услуг и электронных денег.

Во втором чтении будут рассмотрены проекты, направленные на оцифровку Реестра поденных рабочих, а также на упрощение процесса отчетности и снижение административной нагрузки на малые и средние предприятия.