Парламент Молдовы рассмотрит восемь законопроектов на заседании 21 мая

В четверг состоится пленарное заседание депутатов, на котором будут рассмотрены восемь законопроектов, два из которых содержат логотип Европейского союза.

Постоянное бюро парламента Республики Молдова утвердило повестку дня пленарного заседания от 21 мая 2026 года, передает rupor.md

В повестку дня заседания в первом чтении включен законопроект об управлении кризисами, а также инициатива по укреплению механизмов борьбы с коррупцией, финансовыми преступлениями и организованной преступностью.

Депутаты также рассмотрят проект поправок к законодательству о приостановлении регистрации транспортных средств.

Также в ходе заседания будут обсуждаться законодательные инициативы, предусматривающие предоставление дополнительной финансовой помощи в размере 3 000 леев детям-инвалидам, объявление общественно полезной деятельности национального значения работ по укреплению штаб-квартиры Генеральной прокуратуры, а также корректировки нормативно-правовой базы в сфере платежных услуг и электронных денег.

Во втором чтении будут рассмотрены проекты, направленные на оцифровку Реестра поденных рабочих, а также на упрощение процесса отчетности и снижение административной нагрузки на малые и средние предприятия.

