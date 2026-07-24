Мустяцэ после отставки: Я решил уйти, чтобы сохранить доверие.

Раду Мустяцэ заявил, что его решение покинуть должность министра сельского хозяйства было «жестом ответственности» на фоне необходимости сохранить доверие к правительству и государственным институтам.

«Чтобы сохранить доверие, я счёл ответственным шагом сложить свои полномочия», — написал он в социальных сетях, цитирует unimedia.info

Бывший министр утверждает, что появившаяся о нём информация является «ложной и манипулятивной».

«В ближайшее время правительству предстоит реализовать ряд важных и сложных реформ, необходимых для обеспечения благосостояния граждан Республики Молдова. Чтобы сохранить доверие, я счёл ответственным шагом подать в отставку.

Мой профессионализм и порядочность не должны быть омрачены и подорваны ложной и манипулятивной информацией.

Благодарю всех за поддержку, признание и слова ободрения», — написал Мустяцэ.