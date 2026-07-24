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unimedia.info logounimedia
24 Июля 2026, 10:18
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Мустяцэ после отставки: Я решил уйти, чтобы сохранить доверие

Раду Мустяцэ заявил, что его решение покинуть должность министра сельского хозяйства было «жестом ответственности» на фоне необходимости сохранить доверие к правительству и государственным институтам.

Мустяцэ после отставки: Я решил уйти, чтобы сохранить доверие.
Мустяцэ после отставки: Я решил уйти, чтобы сохранить доверие.

«Чтобы сохранить доверие, я счёл ответственным шагом сложить свои полномочия», — написал он в социальных сетях, цитирует unimedia.info

Бывший министр утверждает, что появившаяся о нём информация является «ложной и манипулятивной».

«В ближайшее время правительству предстоит реализовать ряд важных и сложных реформ, необходимых для обеспечения благосостояния граждан Республики Молдова. Чтобы сохранить доверие, я счёл ответственным шагом подать в отставку.

Мой профессионализм и порядочность не должны быть омрачены и подорваны ложной и манипулятивной информацией.

Благодарю всех за поддержку, признание и слова ободрения», — написал Мустяцэ.

Источник
unimedia.info logounimedia
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