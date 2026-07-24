Министр сельского хозяйства подал в отставку.

Раду Мустяцэ подал в отставку с поста министра сельского хозяйства после скандала с ДПМ. Об этом сообщил премьер-министр Василе Тофан.

«Раду Мустяцэ, министр сельского хозяйства, сегодня подал заявление об отставке, которое я принял. Это было личное решение, продиктованное чувством ответственности, принятое для того, чтобы сохранить общественное доверие к правительству и процессу государственного управления.

Я уважаю это решение. Работа Министерства сельского хозяйства будет продолжена без каких-либо перебоев, а новый министр будет назначен в кратчайшие сроки», — написал Тофан в социальных сетях.

Напомним, что ранее в социальных сетях появились фотографии, якобы доказывающие, что Раду Мустяцэ ранее состоял в Демократической партии Молдовы (ДПМ). Сам министр заявил, что снимок трактуют неверно, и подчеркнул, что никогда не был членом ДПМ.