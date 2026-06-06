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noi.md logonoi
6 Июня 2026, 16:30
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Муравский: Молдова не останется без энергоресурсов, но смогут ли люди за них платить

Молдова, скорее всего, сохранит доступ к рынкам газа и электроэнергии, однако главным риском предстоящего отопительного сезона станет не наличие энергоресурсов, а их цена.

Муравский: Молдова не останется без энергоресурсов, но смогут ли люди за них платить.
Муравский: Молдова не останется без энергоресурсов, но смогут ли люди за них платить.

Такое мнение в эфире программы «Федорова Time» высказал бывший вице-премьер, экс-министр экономики Александр Муравский, передает noi.md

«У нас нет опасности в том плане, что нам будет закрыт доступ к энергорынку», — заявил он. По словам Муравского, Молдова сможет покупать газ и электроэнергию на биржах, однако на фоне Ормузского кризиса ключевым становится финансовый вопрос.

«Никаких эмбарго не будет, и доступ к рынку не будет закрыт, но вопрос финансовый», — отметил эксперт. 

Муравский подчеркнул, что предыдущие отопительные сезоны проходили при значительной поддержке извне.

«Компенсации выплачивались в значительной степени за счет финансирования со стороны Европейского союза», — сказал он. 

По его словам, если внешних средств на компенсации не будет, нагрузка на население резко возрастет. В зоне риска окажутся пенсионеры, семьи с детьми, бюджетники и граждане с низкими доходами. 

«Если у нас средняя пенсия 4 тысячи леев, то в зимний сезон у пенсионеров половина уходит на коммунальные услуги», — отметил Муравский. 

Эксперт подчеркнул, что многие граждане уже сейчас находятся на грани выживания. «Вопрос не в том, будут ли газ и электроэнергия. Вопрос в том, по какой цене они будут и сможет ли население позволить себе эти расходы зимой», — резюмировал Муравский.

Источник
noi.md logonoi
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