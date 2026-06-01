Государство продает неработающее химическое предприятие «Изомер».

Агентство публичной собственности выставило на приватизацию государственное предприятие «Изомер». Начальная цена продажи составляет 9,5 млн леев.

Формально основной вид деятельности предприятия, производство пестицидов и другой агрохимической продукции. Уставный капитал «Изомера» составляет 995 202 лея, передает rupor.md

В инвестиционном профиле объекта указано, что сейчас предприятие не ведет операционную деятельность и не получает доход от основной деятельности. При этом у него есть недвижимое имущество, которое власти описывают как актив с потенциалом для оценки, развития, перепрофилирования или реконверсии.

Согласно инвестпрофилю, «Изомер» имеет долгую историю в химической промышленности Молдовы. В прошлом предприятие было связано с производством и тестированием материалов и химической продукции для разных отраслей экономики.

Сейчас государство делает акцент не столько на действующем производстве, сколько на расположении и имуществе предприятия. В документе указано, что активы находятся в зоне с доступом к городской и логистической инфраструктуре. Среди возможных направлений использования названы логистика, коммерческая деятельность, административные помещения, производственные проекты и смешанная застройка.

В профиле также указано, что активы включают двухэтажное здание площадью около 1500 кв. метров. Объект расположен в районе Мунчештского шоссе, с доступом к транспортной артерии и общественному транспорту.

Заявки на участие в аукционе принимают до 12:00 19 августа. Аукцион назначен на 20 августа. Для участия нужно внести задаток в размере 10% от начальной цены продажи.