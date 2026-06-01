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rupor.md logorupor
27 Июня 2026, 08:12
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Государство продает неработающее химическое предприятие «Изомер»

Агентство публичной собственности выставило на приватизацию государственное предприятие «Изомер». Начальная цена продажи составляет 9,5 млн леев.

Государство продает неработающее химическое предприятие «Изомер».
Государство продает неработающее химическое предприятие «Изомер».

Формально основной вид деятельности предприятия, производство пестицидов и другой агрохимической продукции. Уставный капитал «Изомера» составляет 995 202 лея, передает rupor.md

В инвестиционном профиле объекта указано, что сейчас предприятие не ведет операционную деятельность и не получает доход от основной деятельности. При этом у него есть недвижимое имущество, которое власти описывают как актив с потенциалом для оценки, развития, перепрофилирования или реконверсии.

Согласно инвестпрофилю, «Изомер» имеет долгую историю в химической промышленности Молдовы. В прошлом предприятие было связано с производством и тестированием материалов и химической продукции для разных отраслей экономики.

Сейчас государство делает акцент не столько на действующем производстве, сколько на расположении и имуществе предприятия. В документе указано, что активы находятся в зоне с доступом к городской и логистической инфраструктуре. Среди возможных направлений использования названы логистика, коммерческая деятельность, административные помещения, производственные проекты и смешанная застройка.

В профиле также указано, что активы включают двухэтажное здание площадью около 1500 кв. метров. Объект расположен в районе Мунчештского шоссе, с доступом к транспортной артерии и общественному транспорту.

Заявки на участие в аукционе принимают до 12:00 19 августа. Аукцион назначен на 20 августа. Для участия нужно внести задаток в размере 10% от начальной цены продажи.

Источник
rupor.md logorupor
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