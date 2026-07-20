Ученые: Обычный поход на стадион меняет химию нашего тела.

Социальные связи — фундамент ментального здоровья. Трудности в общении часто сопровождают такие расстройства, как депрессия, повышенная тревожность и ПТСР. Традиционно для укрепления связей исследуют окситоцин — «гормон любви».

Ученые из Университета Цукубы (Япония) доказали, что посещение живых спортивных матчей стимулирует естественную выработку окситоцина и буквально синхронизирует организмы незнакомых людей, передает nature.com

От философии дзюдо к биологии эмоций

Руководитель исследования Такаси Мацуи признается, что идея родилась из простых вопросов о том, сколько личного взаимодействия нужно человеку для ощущения общности.

Будучи дзюдоистом, Мацуи вдохновлялся принципами взаимопомощи. Психологам известно, что выброс окситоцина стимулируют объятия, но пациенты с психическими особенностями часто избегают тактильного контакта.

Ранее авторы заметили, что даже совместные киберспортивные турниры без прикосновений вызывают у игроков биологический отклик. В новой работе исследователи решили проверить, способны ли обычные зрители на трибунах объединяться гормонально и физиологически, просто разделяя общее внимание и эмоции.

Синхронный пульс трибун

В качестве экспериментальной площадки ученые выбрали два баскетбольных матча студенческой лиги с участием 60 зрителей. До, во время и после игр у них собирали образцы слюны для измерения уровня окситоцина и кортизола (гормона стресса). Также пульс добровольцев непрерывно фиксировали портативные кардиодатчики.

Результаты показали удивительную динамику. У зрителей с изначально низким уровнем окситоцина его концентрация заметно выросла, а у остальных — осталась стабильно высокой. Одновременно с этим уровень кортизола пошел на спад, что указывает на мягкий терапевтический эффект против стресса и тревожности.

Датчики также зафиксировали феномен кардиосинхронии: ритмы сердцебиения у совершенно незнакомых людей на трибунах синхронизировались. Высокие показатели окситоцина напрямую коррелировали с этой физиологической сплоченностью, усиливая удовольствие от игры.

Перспективы немедикаментозной терапии

Люди, испытавшие наибольшую синхронизацию, сообщали о сильном чувстве единения и желании снова прийти на стадион. Подобные мероприятия, где не требуется обязательное личное общение, могут стать мощным подспорьем в реабилитации людей с социальной дезориентацией.

Главная цель ученых — создать новые модели спортивных пространств, которые будут гарантированно сближать людей и помогать им экологично преодолевать изоляцию.