26 Мая 2026, 10:17
На платформу e-Zilier и её обслуживание выделят почти 900 тысяч леев

Государство направит 450 000 леев на создание информационной системы e-Zilier. Концепция проекта ожидает одобрения правительства, а затем аналогичная сумма будет потрачена на техобслуживание платформы в период с 2027 по 2029 год.

По данным властей, цель системы — создать цифровой механизм для формирования, распределения и управления электронными ваучерами для подённых работников, а также максимально упростить процесс их регистрации для работодателей, нанимающих людей на временные неквалифицированные работы, сообщает realitatea.md

Ваучер будет формироваться работодателем и содержать информацию о размере чистого вознаграждения, уникальный код, дату выполнения работ и адрес населённого пункта.

«Информационная система, разработанная Министерством труда и социальной защиты, направлена на упрощение административных процедур для работодателей за счёт отказа от бумажного документооборота. Одним из наиболее значимых эффектов для частного сектора станет упрощение административных процессов. Через новую систему e-Zilier работодатели смогут регистрировать подённых работников, оплачивать подоходный налог и социальные взносы. Кроме того, после внедрения системы не потребуется отдельная отчётность в Государственную инспекцию труда, поскольку инспекторы получат доступ к данным в режиме реального времени и смогут проверять оформление трудовой деятельности подёнщиков», — сообщили представители Министерства труда.

Власти считают, что бумажный учёт подённых работников является неэффективным и создаёт лишние сложности. По мнению ответственных структур, внедрение цифровой системы позволит упростить отчётность и может сократить объёмы неформальной занятости, особенно в сельскохозяйственном секторе.

