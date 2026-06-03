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realitatea.md logorealitatea
3 Июня 2026, 10:52
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Власти завершили подготовку территории под новое посольство США

Молдова выполнила все обязательства по освобождению территории бывшего Республиканского стадиона в рамках проекта строительства нового здания посольства США. Об этом заявил премьер-министр Александр Мунтяну.

Власти завершили подготовку территории под новое посольство США.
Власти завершили подготовку территории под новое посольство США.

Глава правительства отметил, что благодаря реализации проекта весь район существенно преобразится. По его словам, подобные изменения ранее произошли в районах, где были построены новые американские дипломатические миссии в Бухаресте и Киеве, сообщает realitatea.md

«Молдова завершила этап освобождения территории и выполнила все свои обязательства на данном этапе проекта по строительству нового комплекса посольства США, а также парка с сохранением знаковых ворот стадиона. Это важный проект для стратегического партнерства между Республикой Молдова и Соединенными Штатами», — заявил премьер-министр.

Напомним, что за день до заявления Александра Мунтяну президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру нового посла США в Молдове. Им стал Джозеф Беркхальтер.

Источник
realitatea.md logorealitatea
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