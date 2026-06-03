Власти завершили подготовку территории под новое посольство США.

Глава правительства отметил, что благодаря реализации проекта весь район существенно преобразится. По его словам, подобные изменения ранее произошли в районах, где были построены новые американские дипломатические миссии в Бухаресте и Киеве, сообщает realitatea.md

«Молдова завершила этап освобождения территории и выполнила все свои обязательства на данном этапе проекта по строительству нового комплекса посольства США, а также парка с сохранением знаковых ворот стадиона. Это важный проект для стратегического партнерства между Республикой Молдова и Соединенными Штатами», — заявил премьер-министр.

Напомним, что за день до заявления Александра Мунтяну президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру нового посла США в Молдове. Им стал Джозеф Беркхальтер.