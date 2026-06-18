Смерть директора в Дрокии: расследование застопорилось более чем на два года.

Спустя более двух лет после смерти Натальи Мани, директора гимназии им. Думитру Романа в Дрокии, уголовное дело до сих пор не завершено.

Прокуратура утверждает, что расследование приостановлено в ожидании комплексной экспертизы, назначенной еще в 2024 году, результаты которой до сих пор не представлены, передает stiri.md со ссылкой на zdg.md

Наталья Маня была найдена мертвой утром 8 мая 2024 года в спортзале возглавляемого ею учебного заведения. Ее смерть потрясла все сообщество, и правоохранительные органы начали расследование для установления всех обстоятельств трагедии.

По данным прокуратуры, дело не может быть передано в суд или возбуждено до завершения экспертизы. Учебное заведение заявляет, что неоднократно обращалось с просьбой ускорить экспертизу.

Однако семья директора недовольна темпами расследования. Родственники утверждают, что спустя более двух лет они так и не получили четких ответов об обстоятельствах смерти и требуют завершения расследования.

В ранее данных прессе заявлениях родственники женщины говорили о давлении и проблемах, с которыми она якобы столкнулась перед смертью.

Хотя в публичном пространстве были выдвинуты различные гипотезы относительно дела, власти пока не объявили окончательные выводы расследования. Прокуратура утверждает, что они будут обнародованы только после получения заключения эксперта, подготовка которого затянулась более чем на два года.