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unimedia.info logounimedia
7 Июля 2026, 10:58
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СМИ: Врио премьер-министра может стать Евгений Осмокеску

Премьер-министр в отставке Александр Мунтяну намерен покинуть правительство до назначения нового главы кабинета министров. Об этом сообщают несколько источников в правительственных кругах.

СМИ: Врио премьер-министра может стать Евгений Осмокеску.
СМИ: Врио премьер-министра может стать Евгений Осмокеску.

По их информации, обязанности исполняющего обязанности премьер-министра может взять на себя вице-премьер и министр экономического развития и цифровизации Евгений Осмокеску, сообщает unimedia.info 

Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

Напомним, что в пятницу, 3 июля, премьер-министр Александр Мунтяну объявил о своей отставке, сославшись на личные причины и причины принципиального характера. Президент Майя Санду позже подтвердила отставку и заявила, что, хотя реформы были сложными, ожидала более активного участия с его стороны. В тот же день глава государства объявила, что проведет консультации с партиями о назначении нового премьера.

Источник
unimedia.info logounimedia
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