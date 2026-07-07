СМИ: Врио премьер-министра может стать Евгений Осмокеску.

Премьер-министр в отставке Александр Мунтяну намерен покинуть правительство до назначения нового главы кабинета министров. Об этом сообщают несколько источников в правительственных кругах.

По их информации, обязанности исполняющего обязанности премьер-министра может взять на себя вице-премьер и министр экономического развития и цифровизации Евгений Осмокеску, сообщает unimedia.info

Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

Напомним, что в пятницу, 3 июля, премьер-министр Александр Мунтяну объявил о своей отставке, сославшись на личные причины и причины принципиального характера. Президент Майя Санду позже подтвердила отставку и заявила, что, хотя реформы были сложными, ожидала более активного участия с его стороны. В тот же день глава государства объявила, что проведет консультации с партиями о назначении нового премьера.