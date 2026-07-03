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Point.md logoPoint
3 Июля 2026, 10:03
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Кику-Мунтяну: Вы имеете нашу поддержку, чтобы освободить страну от банды Речан–Спыну

Заявление лидера ПРОМ прозвучало в контексте появившихся накануне сообщений о возможной отставке премьер-министра Александра Мунтяну.

Кику - Мунтяну: Вы имеете нашу полную поддержку, чтобы освободить страну.
Кику - Мунтяну: Вы имеете нашу полную поддержку, чтобы освободить страну.

"Уважаемый премьер-министр, вы имеете нашу полную поддержку, если найдете в себе смелость освободить страну от банды Речан–Спыну.

С высоты вашего профессионализма и серьезной репутации вы прекрасно понимаете, как обстоят дела в стране и насколько глубоко "желтая преступная каракатица" вонзила свои щупальца в горло этого государства", - призвал Кику. 

Накануне вечером ряд Телеграм-каналов опубликовали информацию, что премьер-министр Александр Мунтяну может сегодня объявить о своей отставке.

Также сообщалось о "напряжённом совещании", которое прошло с участием высшего руководства страны и некоторых лидеров PAS. 

Ни президентура, ни правительство этой информации не подтверждали.

Источник
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