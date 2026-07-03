Кику-Мунтяну: Вы имеете нашу поддержку, чтобы освободить страну от банды Речан–Спыну

"Уважаемый премьер-министр, вы имеете нашу полную поддержку, если найдете в себе смелость освободить страну от банды Речан–Спыну.

С высоты вашего профессионализма и серьезной репутации вы прекрасно понимаете, как обстоят дела в стране и насколько глубоко "желтая преступная каракатица" вонзила свои щупальца в горло этого государства", - призвал Кику.

Накануне вечером ряд Телеграм-каналов опубликовали информацию, что премьер-министр Александр Мунтяну может сегодня объявить о своей отставке.

Также сообщалось о "напряжённом совещании", которое прошло с участием высшего руководства страны и некоторых лидеров PAS.

Ни президентура, ни правительство этой информации не подтверждали.