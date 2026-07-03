Ион Кику: Мунтяну убрали после того, как он взялся за схемы.

Депутат Ион Кику отверг официальные объяснения относительно отставки премьер-министра Александру Мунтяну и заявил, что отсылки на налогово-бюджетную политику, как на причину его ухода, является «ложью».

«Группировка PAS пытается ввести общество в заблуждение. Якобы он ушел из-за налоговой политики, якобы они не знали, якобы во вторник у Дана Перчуна был напряженный разговор с премьер-министром. Это ложь», — заявил Ион Кику, сообщает bani.md

По словам бывшего премьер-министра, Александру Мунтяну был отстранен после того, как «начал разбираться» с работой нескольких государственных учреждений.

«Премьер-министра Мунтяну убрали в тот момент, когда он начал копать и наводить порядок в MoldATSA и повсюду, когда он взялся за кузин и мафию», — заявил Кику, не представив каких-либо доказательств в подтверждение этих обвинений.

Он также утверждает, что члены PAS знали о содержании проекта налогово-бюджетной политики еще до того, как документ был опубликован.

«Документ обсуждался в парламенте, прежде всего с фракцией PAS. Министр финансов очень подробно его представил. Через день-два его представили и оппозиции. То есть в PAS знали об этом документе», — сказал лидер Партии развития и объединения Молдовы.

Ион Кику добавил, что Александр Мунтяну действовал прозрачно и представил проект как представителям власти, так и оппозиции еще до его публикации.

Эти заявления прозвучали после того, как министр образования Дан Перчун подтвердил, что у него состоялся напряженный разговор с Александру Мунтяну по поводу налогово-бюджетной политики.

Перчун заявил, что упрекнул бывшего премьер-министра в том, что некоторые положения налоговой политики не были в полной мере обсуждены в правительстве и вызвали серьезное недовольство в обществе. При этом министр подчеркнул, что лишь высказал свою точку зрения, как делал это и в отношениях с другими премьер-министрами.

Ранее президент Майя Санду заявила, что Александру Мунтяну не ставил условием своего дальнейшего пребывания в должности проведение перестановок в правительстве или принятие мер по борьбе с коррупцией. По ее словам, единственным возражением, которое он озвучил, были его межличностные отношения с Даном Перчуном.