Мунтяну о Satoshi на "Евровидении": Ему удалось передать искренний образ Молдовы.

По словам премьера, артист продемонстрировал, что талант, труд и подлинность могут сделать так, чтобы голос одной страны был услышан миллионами людей, передает moldpres.md

«Сегодня я был рад встретиться с Satoshi после его выдающегося выступления на "Евровидении". С помощью песни Viva, Moldova! ему удалось передать Европе искренний, смелый и полный энергии образ нашей страны. Республике Молдова нужны молодые люди, которые верят в неё, представляют её с достоинством и вдохновляют новое поколение мечтать о большем и верить в собственные силы. Влад, мы гордимся тобой!» — сказал Александру Мунтяну.

Республика Молдова, представленная Satoshi с песней Viva, Moldova!, заняла восьмое место на конкурсе Eurovision Song Contest 2026. Победу одержала Болгария, на втором месте - Израиль, третье место заняла Румыния.