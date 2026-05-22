moldpres.md logomoldpres
22 Мая 2026, 20:36
Мунтяну о Satoshi на "Евровидении": Ему удалось передать искренний образ Молдовы

Satoshi с помощью песни Viva, Moldova! сумел объединить людей на родине и в диаспоре. Он показал Европе искренний, смелый и наполненный энергией образ Молдовы, сказал премьер-министр Александру Мунтяну после встречи с Satoshi.

По словам премьера, артист продемонстрировал, что талант, труд и подлинность могут сделать так, чтобы голос одной страны был услышан миллионами людей, передает moldpres.md

«Сегодня я был рад встретиться с Satoshi после его выдающегося выступления на "Евровидении". С помощью песни Viva, Moldova! ему удалось передать Европе искренний, смелый и полный энергии образ нашей страны. Республике Молдова нужны молодые люди, которые верят в неё, представляют её с достоинством и вдохновляют новое поколение мечтать о большем и верить в собственные силы. Влад, мы гордимся тобой!» — сказал Александру Мунтяну.

Республика Молдова, представленная Satoshi с песней Viva, Moldova!, заняла восьмое место на конкурсе Eurovision Song Contest 2026. Победу одержала Болгария, на втором месте - Израиль, третье место заняла Румыния.

moldpres.md logomoldpres
