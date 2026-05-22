Infotag.md logoInfotag
22 Мая 2026, 09:52
Мунтяну: Важно укреплять диалог между государством и бизнесом

Премьер-министр Александру Мунтяну участвовал в четверг в мероприятии, организованном по случаю 30-летия основания Национальной конфедерации патронатов Республики Молдова.

Он заявил, что три десятилетия отражают устойчивость, адаптацию и способность деловой среды развиваться в сложных экономических условиях, передает infotag.md

«На протяжении трех десятилетий Конфедерация представляла голос предпринимателей и способствовала укреплению диалога между государством и экономической средой. И это важно. Потому что за каждой инвестицией, каждым рабочим местом и каждой компанией, стоят люди, которые верят в Республику Молдова и строят здесь (бизнес)», - заявил премьер. 

Мунтяну отметил, что в последние годы предприниматели столкнулись с серьезными трудностями, но, несмотря на это, экономика продолжала функционировать благодаря бизнесу, который сохранял рабочие места и продолжал развитие. 

«Мы хотим, чтобы Республика Молдова стала более конкурентоспособной экономикой, более привлекательной для инвестиций и лучше соответствующей европейским стандартам. Эта цель не может быть достигнута без участия деловой среды», - заключил премьер-министр. 

Конфедерация объединяет около 3 тыс. компаний из ключевых секторов национальной экономики.

Источник
Infotag
