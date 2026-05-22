Мунтяну: Важно укреплять диалог между государством и бизнесом.

Он заявил, что три десятилетия отражают устойчивость, адаптацию и способность деловой среды развиваться в сложных экономических условиях, передает infotag.md

«На протяжении трех десятилетий Конфедерация представляла голос предпринимателей и способствовала укреплению диалога между государством и экономической средой. И это важно. Потому что за каждой инвестицией, каждым рабочим местом и каждой компанией, стоят люди, которые верят в Республику Молдова и строят здесь (бизнес)», - заявил премьер.

Мунтяну отметил, что в последние годы предприниматели столкнулись с серьезными трудностями, но, несмотря на это, экономика продолжала функционировать благодаря бизнесу, который сохранял рабочие места и продолжал развитие.

«Мы хотим, чтобы Республика Молдова стала более конкурентоспособной экономикой, более привлекательной для инвестиций и лучше соответствующей европейским стандартам. Эта цель не может быть достигнута без участия деловой среды», - заключил премьер-министр.

Конфедерация объединяет около 3 тыс. компаний из ключевых секторов национальной экономики.