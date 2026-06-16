Мунтяну: Молдова согласна на промежуточные шаги на пути в Евросоюз.

Глава кабинета министров подчеркнул, что Кишинев рассчитывает на четкую дорожную карту, пишет rupor.md

«У нас есть доверие, и я полагаю, что мы завоевали доверие европейских государств-членов. Конкретный способ вступления, думаю, всё ещё обсуждается. Что важно для нас, для Молдовы, так это иметь ту самую дорожную карту к полному членству в Европейском союзе. Если она предусматривает какие-то промежуточные шаги, это, думаю, нормально, до тех пор, пока мы видим конечную цель на кратчайшем расстоянии», — заявил Мунтяну.

Премьер-министр также добавил, что остался глубоко впечатлен позитивным откликом и поддержкой, которую продемонстрировали представители государств-членов ЕС в ходе заседаний. По его словам, Кишиневу удалось укрепить доверие со стороны европейских партнеров.

Напомним, 15 июня в Люксембурге официально открылся первый кластер переговоров о вступлении Молдовы в Евросоюз — «Фундаментальные ценности» (Fundamental Values). В него входят ключевые реформы, касающиеся правосудия, безопасности и верховенства закона. Молдавские власти охарактеризовали запуск практического этапа переговоров как исторический момент для республики.