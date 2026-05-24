Мунтяну об атаках на Украину: Удары по мирному населению не могут быть оправданы.

Заявления прозвучали после массированных атак России на Киев и другие города Украины, в результате которых погибли и получили ранения мирные жители, передает moldova1.md

«Я решительно осуждаю массированные атаки России на Киев и другие города Украины, в результате которых погибли и получили ранения мирные жители. Преднамеренные удары по жилым районам и гражданской инфраструктуре являются актами террора, которые не могут быть оправданы», — говорится в послании премьер-министра Александру Мунтяну.

Республика Молдова поддерживает Украину и тех, кто «защищает человеческую жизнь, свободу и мир от агрессии», — сказал премьер-министр.

«Наши мысли с жертвами, их семьями и украинским народом», — написал Мунтяну.