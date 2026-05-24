theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
moldova1.md logomoldova1
24 Мая 2026, 13:45
0
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Мунтяну об атаках на Украину: Удары по мирному населению не могут быть оправданы

«Преднамеренные удары по жилым районам и гражданской инфраструктуре являются актами террора, которые не могут быть оправданы», — заявил премьер-министр Республики Молдова Александру Мунтяну.

Мунтяну об атаках на Украину: Удары по мирному населению не могут быть оправданы.
Мунтяну об атаках на Украину: Удары по мирному населению не могут быть оправданы.

Заявления прозвучали после массированных атак России на Киев и другие города Украины, в результате которых погибли и получили ранения мирные жители, передает moldova1.md

«Я решительно осуждаю массированные атаки России на Киев и другие города Украины, в результате которых погибли и получили ранения мирные жители. Преднамеренные удары по жилым районам и гражданской инфраструктуре являются актами террора, которые не могут быть оправданы», — говорится в послании премьер-министра Александру Мунтяну.

Республика Молдова поддерживает Украину и тех, кто «защищает человеческую жизнь, свободу и мир от агрессии», — сказал премьер-министр.

«Наши мысли с жертвами, их семьями и украинским народом», — написал Мунтяну.

Источник
moldova1.md logomoldova1
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте