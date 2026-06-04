Мунтяну: Молдова становится частью европейской экономики.

«Европейская интеграция – это не политическая задача, она подразумевает экономическую трансформацию страны. Это означает сильные институты, лучшее управление, повышенная конкурентоспособность, предсказуемость для деловой среды и доверие инвесторов… Инвесторы иначе понимают евроинтеграцию: они понимают ее как более четкие правила для конкуренции, предсказуемость. Именно такую Молдову мы и строим. Молдова, где реформы – это двигатель экономического роста», - сказал он, передает infotag.md

По его мнению, евроинтеграция Молдовы это конкретные проекты: строительство дорог, цифровизация услуг и пр.

«Молдова больше не готовится к вступлению в европейскую экономику. Молдова становится частью европейской экономики», — заявил Мунтяну.

Он напомнил, о плане роста Молдовы утвержденном ЕС год назад. Премьер считает, что этот план сегодня превращается в конкретные проекты.

«А завтра мы увидим новые фабрики, цепочки поставок, больше экспорта и рабочих мест», - сказал он.

Премьер уверен, что сейчас инвесторы уже не задаются вопросом надо ли инвестировать в Молдову. По его словам, они задаются вопросом, как сделать это раньше других.

«Не почему это должна быть Молдова? А почему бы не (инвестировать в) Молдову? Это должна быть Молдова», - объяснил премьер.

Конференция собрала в Кишиневе более 500 инвесторов, руководителей предприятий, представителей международных финансовых институтов и партнеров по развитию.