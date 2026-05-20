Мунтяну: Молдова и МВФ достигли нового соглашения о программе сотрудничества.

Правительство Республики Молдова и Международный валютный фонд достигли нового соглашения о новой программе сотрудничества на следующие 3 года, передает deschide.md

По словам главы исполнительной власти, сегодня утром состоялась заключительная встреча с представителями МВФ.

«Некоторые технические несоответствия были преодолены, и достигнуто общее понимание реформ, темпов и приоритетов на следующий период», — сказал Мунтяну.

Премьер-министр уточнил, что это соглашение — не просто формальность, а результат значительных усилий.

«Международные партнеры считают, что у Молдовы профессиональная команда, она знает, что делает, движется в правильном направлении, хорошими темпами, даже когда внешние обстоятельства остаются очень сложными», — добавил он.

В этой связи глава исполнительной власти заявил, что следующим шагом в сотрудничестве с МВФ станет утверждение соглашения Советом директоров Фонда.