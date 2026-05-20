theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
deschide.md logodeschide
20 Мая 2026, 12:34
12 230
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Мунтяну: Молдова и МВФ достигли нового соглашения о программе сотрудничества

Об этом заявил премьер-министр Александру Мунтяну в начале заседания правительства.

Мунтяну: Молдова и МВФ достигли нового соглашения о программе сотрудничества.
Мунтяну: Молдова и МВФ достигли нового соглашения о программе сотрудничества.

Правительство Республики Молдова и Международный валютный фонд достигли нового соглашения о новой программе сотрудничества на следующие 3 года, передает deschide.md

По словам главы исполнительной власти, сегодня утром состоялась заключительная встреча с представителями МВФ.

«Некоторые технические несоответствия были преодолены, и достигнуто общее понимание реформ, темпов и приоритетов на следующий период», — сказал Мунтяну.

Премьер-министр уточнил, что это соглашение — не просто формальность, а результат значительных усилий.

«Международные партнеры считают, что у Молдовы профессиональная команда, она знает, что делает, движется в правильном направлении, хорошими темпами, даже когда внешние обстоятельства остаются очень сложными», — добавил он.

В этой связи глава исполнительной власти заявил, что следующим шагом в сотрудничестве с МВФ станет утверждение соглашения Советом директоров Фонда.

Источник
deschide.md logodeschide
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте