Point.md logo
29 Мая 2026, 09:49
Высшее руководство страны осудило инцидент с попаданием дрона в многоэтажку в Галаце

Президент Майя Санду и премьер Александр Мунтяну назвали попадание дрона серьезным инцидентом, подрывающим региональную безопасность.

«Я решительно осуждаю российские атаки дронами на румын в их собственных домах.

Это очень серьёзно. Молдова полностью солидарна с Румынией и желает скорейшего выздоровления пострадавшим в Галаце.

Россия представляет опасность для всех, и её необходимо остановить», - написала Майя Санду в социальных сетях.

Премьер-министр Александру Мунтяну также осудил атаку российского дрона, который ударил по жилому дому в Галаце:

«Этот инцидент, произошедший в непосредственной близости от границы Республики Молдова, является серьёзным напоминанием о том, что риски, создаваемые войной России, реальны и остаются опасно близко к нашему региону».

В пятницу утром в румынском городе Галац дрон попал в многоквартирный жилой дом. В результате удара произошёл взрыв, после которого загорелась квартира на 10-м этаже. Два человека получили лёгкие травмы и были госпитализированы.

После происшествия из жилого дома эвакуировали около 70 человек. Власти определили пункт временного размещения для эвакуированных жильцов.

Источник
