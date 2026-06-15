Мунтяну: Молдова сделала новый шаг на пути к вступлению в ЕС.

Об этом заявил премьер-министр Александр Мунтяну, который находится с визитом в Люксембург, передает moldova1.md

По словам главы правительства, решение об открытии переговоров подтверждает признание прогресса страны со стороны европейских партнёров и свидетельствует о результативности проводимых реформ.

«Мы укрепляем институты, продолжаем реформы, привлекаем инвестиции, обеспечиваем экономический рост и уверенно движемся к Европейскому союзу», — отметил премьер-министр перед началом второй Межправительственной конференции, на которой должна быть официально утверждена переговорная позиция сторон.

Вице-премьер по европейской интеграции Кристина Герасимов назвала открытие переговоров долгожданным событием для страны и её граждан. По её словам, речь идёт о признании усилий, которые государственные институты и общество предпринимают для продвижения европейской повестки.

Первым этапом переговорного процесса станет кластер «Основополагающие ценности», который включает вопросы верховенства права, функционирования демократических институтов и соблюдения прав человека. В процессе вступления в ЕС он открывается первым и закрывается последним.