Мунтяну: Есть шесть причин, из-за которых Молдова остается одной из самых бедных стран.

Среди первых он назвал то, что страна дешево продает вырабатываемую энергию, а покупает ее дорого, передает infotag.md

«В середине дня солнечные батареи в Молдове производят больше энергии, чем потребляется: 1000 МВт, по сравнению с внутренним потреблением 400 МВт. Избыток операторам нужно продать срочно, любой ценой, которая часто равна нулю или даже отрицательной. Вечером такой же ток импортируется по 130 евро/МВтч и выше. (…) Не храним достаточно энергии: в 2025 г. Молдова располагала мощностью 15-16 МВтч в системе установленной мощностью 1 ГВт. С 2026 г. каждый аукцион по производству энергии обусловлен установкой аккумуляторов. К 2030 г. мы сможем хранить 2000 МВтч, которых сегодня не хватает», - отметил эксперт.

Вторая причина бедности в том, что «сельское хозяйство утратило огромные мощности по производству товаров с добавленной стоимости».

«Молдова экспортирует все больше семян подсолнечника. В 2025-2026 гг. - 494 тыс. тонн. В 2022–2023 гг. переработанная продукция (масло, шрот) принесли 4,4 млрд. леев, а сырых семян - 2,5 млрд. леев. Другими словами, Турция, Румыния и Болгария покупают дешевые семена, перерабатывают и продают дорогое масло. Молдавские же заводы сидят без дела. Перерабатывающая промышленность работает ниже 40% от мощности», - посетовал Мунтяну.

Он также обратил внимание на то, что и вино в основном экспортируется наливом, 72,6 млн. литров в 2026 г. - в три раза больше, чем в 2000 г.

«Это не рекорд, а катастрофа. Наливное вино приносит только 35% от общей стоимости экспорта вина (47 млн. евро) по сравнению со 118 млн. евро, за счет бутилированного, но в меньших объемах», - сказал эксперт.

По его словам, такая же ситуация с образованием – Молдова «экспортирует людей оптом».

Еще одна причина в том, что «банки паразитируют на экономике: деньги есть, а доступа к ним - нет».

«И самая главная причина в том, что государство не стало партнером для бизнеса. (…) Все шесть проблем имеют один и тот же знаменатель: государство, которое планирует производство без учета использования, субсидирует без условий и контролирует без ответственности за злоупотребления. Косметических реформ – недостаточно. Единственная реформа, имеющая значение, - это реформа государства как института», - заключил эксперт.