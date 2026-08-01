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1 Августа 2026, 21:00
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Мунтян: НБМ не должен превращаться в «хлебное место» для импортированных управленцев

Комментируя проект, предусматривающий исключение из состава Наблюдательного совета НБМ членов, не являющихся сотрудниками учреждения, Юрий Мунтян отметил, что очевидные для страны вещи начинают доходить и до народных избранников.

Мунтян: НБМ не должен превращаться в «хлебное место» для импортированных управленцев.
Мунтян: НБМ не должен превращаться в «хлебное место» для импортированных управленцев.

Мунтня отметил, что эти очевидные вещи доходят пока лишь в весьма усечённой и робкой форме, объясняющейся боязнью непонимания внешними партнёрами.

"На самом же деле, всё предельно просто. Деньги как инструмент организации экономического пространства государства-нации являются в чистом виде Общим Благом и Общенародной Собственностью.

А значит, Национальный Банк Молдовы как суверенный институт, подотчётный всей Молдавской Гражданской Нации, не может быть местом для синекур и иных доходных должностей, раздаваемых по партийной квоте", — подчеркнул Юрий Мунтян, один из лидеров "Гражданского конгресса".

Политик отдельно отметил, что Национальный Банк Молдовы не может превращаться в «хлебное место» для "импортированных управленцев со спорной компетенцией — вроде румынской гражданки Анки Драгу и других чиновников, не нашедших себе применения в собственных странах, получивших гражданство Республики Молдова за двадцать четыре часа и позволяющих себе обращаться с одним из наиболее профессиональных трудовых коллективов страны так, словно они — вдрызг пьяные помещики-крепостники, для которых человеческое достоинство собственных дворовых не стоит ровным счётом ничего".

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