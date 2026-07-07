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agora.md logoagora
7 Июля 2026, 09:46
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Работы по продлению бульвара Мирчи чел Бэтрын стартуют в августе

Бульвар Мирчи чел Бэтрын в Кишиневе планируют продлить до улицы Михаила Садовяну. Контракт планируется подписать 18 июля. Как сообщил мэр столицы Ион Чебан, строительство стартует в августе и завершится к середине 2028 года.

Работы по продлению бульвара Мирча чел Бэтрын стартуют в августе.
Работы по продлению бульвара Мирча чел Бэтрын стартуют в августе.

По словам градоначальника, работы по расширению будет выполнять строительная компания из Казахстана, передает agora.md

«Это один из самых сложных инфраструктурных проектов. Речь идет не просто о продлении участка дороги. Проект включает строительство нового троллейбусного терминала, новой кольцевой развязки, новой тяговой подстанции и диспетчерского пункта. Также предусмотрена модернизация электрической инфраструктуры, контактной сети для электротранспорта, обустройство велосипедных дорожек и многое другое», — заявил Ион Чебан.

По его словам, продолжительность работ составит около 24 месяцев, а их начало запланировано на август.

Напомним, продление бульвара Мирчи чел Бэтрын является частью проекта «Развитие городской инфраструктуры в муниципии Кишинев» общей стоимостью 74,3 млн евро. Финансирование проекта обеспечивает Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

Источник
agora.md logoagora
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