Работы по продлению бульвара Мирчи чел Бэтрын стартуют в августе

Бульвар Мирчи чел Бэтрын в Кишиневе планируют продлить до улицы Михаила Садовяну. Контракт планируется подписать 18 июля. Как сообщил мэр столицы Ион Чебан, строительство стартует в августе и завершится к середине 2028 года.

По словам градоначальника, работы по расширению будет выполнять строительная компания из Казахстана, передает agora.md

«Это один из самых сложных инфраструктурных проектов. Речь идет не просто о продлении участка дороги. Проект включает строительство нового троллейбусного терминала, новой кольцевой развязки, новой тяговой подстанции и диспетчерского пункта. Также предусмотрена модернизация электрической инфраструктуры, контактной сети для электротранспорта, обустройство велосипедных дорожек и многое другое», — заявил Ион Чебан.

По его словам, продолжительность работ составит около 24 месяцев, а их начало запланировано на август.

Напомним, продление бульвара Мирчи чел Бэтрын является частью проекта «Развитие городской инфраструктуры в муниципии Кишинев» общей стоимостью 74,3 млн евро. Финансирование проекта обеспечивает Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).