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rupor.md logorupor
30 Июля 2026, 09:49
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Проект закона о зарплатах бюджетников вынесут на публичные обсуждения в сентябре

В сентябре этого года проект закона об оплате труда в бюджетной сфере будет представлен на публичные обсуждения. Об этом сообщил премьер-министр Василий Тофан.

Проект закона о зарплатах бюджетников вынесут на публичные обсуждения в сентябре.
Проект закона о зарплатах бюджетников вынесут на публичные обсуждения в сентябре.

Главные цели реформы: повышение прозрачности в начислении выплат; устранение неравенства между сотрудниками на одинаковых должностях; рост доходов в приоритетных сферах (образование, медицина, МВД), пишет rupor.md

По словам главы кабмина, сейчас в бюджетном секторе занято около 200 тысяч человек. При этом фиксируются частые случаи, когда специалисты с одинаковыми обязанностями получают кардинально разную зарплату. Новая тарифная сетка призвана устранить эти дисбалансы.

«Нам необходимо повысить зарплаты на нижних уровнях, чтобы наши учителя зарабатывали больше», — подчеркнул премьер-министр.

В настоящее время масштабный законопроект находится на стадии доработки. Власти планируют завершить подготовку документа в ближайшее время, после чего передадут его на открытые дебаты.

Источник
rupor.md logorupor
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