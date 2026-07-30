НБМ: Переход на евро в качестве основной валюты позволил сэкономить 21,8 млн евро.

По данным Национального банка Молдовы, разница между курсами покупки и продажи евро сократилась примерно на 24% по сравнению с 2024 годом.

Переход на евро в качестве основной валюты для установления официального обменного курса молдавского лея принес экономию в размере 21,8 млн евро физическим лицам и экономическим агентам в период с января 2025 года по июнь 2026 года, передает ipn.md

НБМ уточняет, что разница между курсами покупки и продажи евро сократилась примерно на 24% по сравнению с 2024 годом, с 21 до 16 банов. Таким образом, обмен валюты в евро стал менее затратным для клиентов банков.

Изменения коснулись и управления международными резервами НБМ. Национальный банк конвертировал 623,4 млн долларов США в 596,2 млн евро, а последующее укрепление европейской валюты обеспечило положительную курсовую разницу, оцениваемую в 50,6 млн евро. В банке подчёркивают, что эта сумма не представляет собой фактическую прибыль, а является результатом переоценки на основе обменного курса.

Евро заменил доллар США в качестве основной валюты 1 января 2025 года в контексте широкого использования европейской валюты в молдавской экономике. В то время более 60% коммерческих операций и около 70% денежных переводов осуществлялись в евро.

НБМ отмечает, что лей не фиксирован по отношению к евро, и обменный курс по-прежнему устанавливается в зависимости от спроса и предложения валюты на рынке.